López Obrador acepta que sí dio contratos directos a Rioboó

A pesar de que criticó al Presidente Enrique Peña Nieto por tener contratistas favoritos, Andrés Manuel López Obrador aceptó que dio contratos sin licitación al ingeniero José María Rioboó para la construcción de los segundos pisos de la Ciudad de México cuando fue jefe de Gobierno.

Durante un mitin en esta localidad maya, el tabasqueño sostuvo que el Presidente Peña dio el contrato sin licitación para ampliar el hangar para resguardar el avión presidencial.

Minutos después, aceptó que él también dio contratos directos a la Compañía Rioboó SA de CV para la construcción de cimientos de los segundos pisos. Pero aclaró que esa obra fue auditada varias veces y no registró irregularidades, incluso el fideicomiso de ese proyecto estaba en Banobras, dirigido en ese entonces por Felipe Calderón Hinojosa, ahora ex presidente de México.

¿No fue su contratista preferido?, se le preguntó.

"No es cierto, no es cierto. Eso se hizo de conformidad con la ley, en su momento".

"Se entregó a esta empresa después de que se hizo un análisis de que era el mejor estructurista que se tenía para construir los segundos pisos", indicó.

"Fue auditado muchas veces por el fideicomiso que manejó el dinero de los segundos pisos que yo construí, estaba en Banobras, ¿y saben quién estaba de director de Banobras? Felipe Calderón. O sea, yo no tengo nada de qué avergonzarme, me pueden llamar peje pero no soy lagarto", reiteró.

La acusación comenzó en el debate cuando su rival Ricardo Anaya afirmó que la compañía de Rioboó recibió contratos directos por 170 millones de pesos.

El tabasqueño respondió a medios que el panista es "muy cínico, muy hipócrita, es una risa postiza, entonces es muy corrupto y miente como respira".

"Anaya quiso con eso sorprender, no hay nada chueco, oculto, como se lo dije ayer, yo no soy corrupto", expresó.

López Obrador aclaró que no habrá cacería de brujas de llegar a la presidencia de la República.

"Nosotros no vamos a hacer cacería de brujas, nosotros no vamos a perseguir a nadie, no se van a tener que ir al exilio ni ir a la cárcel. Queremos justicia no venganza, ni Anaya va a ir a la cárcel", afirmó.

Confió en ganar la Presidencia y al final le agradecerá a Ricardo Anaya por no haber pactado con el gobierno federal para realizar un fraude electoral.

"Va a significar un componente fundamental en la elección, es que no se pusieron de acuerdo los de la mafia del poder, al final voy a terminar agradeciéndole a Anaya porque por su actitud y la desconfianza que genera no permitió que se diera un acuerdo del PRIAN como siempre había sucedido, en el 2006 hubo ese acuerdo, en el 2012 hubo ese acuerdo, ahora no", indicó.

