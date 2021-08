Localizan a bebé robada en Zoquipan, pero faltan otros 12 mil 080 menores

La tarde del pasado miércoles, una recién nacida fue robada del Hospital General de Occidente (en el núcleo médico de Zoquipan), a cargo de la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco. La autoridad emitió de forma inmediata una alerta en redes sociales para localizar a la persona que sustrajo a la bebé (una mujer vestida de enfermera, de alrededor de 50 años de edad ) y reforzó los trabajos para dar con su paradero.

Ayer fue localizada a las 11:30 horas. La Fiscalía General del Estado confirmó que la niña fue localizada en la parte exterior de un edificio en el cruce de las calles Arco Flecha y Arco Valente, en la colonia Arcos de Zapopan, por lo que fue llevaba al “Hospitalito”, donde se le practicaron los exámenes médicos que confirmaron que se encontraba en buen estado de salud, hidratada y sin lesiones. También el padre de la bebé la reconoció y posteriormente fue llevada de nueva cuenta a las instalaciones del Hospital General de Occidente, en donde se encontraba la mamá.

Tras la localización, el Gobierno de Jalisco afirma que continúa con la búsqueda de la persona que robó a la niña, aunque no se tiene identificada (las pruebas del Ministerio Público son videos). El Código Penal de Jalisco castiga con penas de entre siete y 20 años de prisión por este delito.

Es una historia con final feliz. Sin embargo, 12 mil 080 menores de edad han desaparecido, fueron sustraídos o robados en el periodo 1995-2021 y permanecen en calidad de no localizados, siendo las mujeres las más afectadas (seis mil 515).

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el problema de los niños, niñas y adolescentes que continúan en esa condición se ha incrementado en los últimos años.

Por ejemplo, en 2021 se han registrado 879 casos, una cifra récord en México. El año 2017 tenía el reporte más alto, con 840 denuncias.

En el ámbito nacional, Jalisco se ubica en cuarto lugar con más reportes, con 870 menores que permanecen sin ser localizados desde 1995 a la fecha, sólo por debajo del Estado de México (mil 743), Tamaulipas (mil 473) y Nuevo León (897).

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denuncia que la desaparición y no localización de las y los menores de 0 a 17 años siguen aumentando. De acuerdo con sus estudios, en promedio desaparecen siete niños y niñas al día en el país (entre los que regresan a sus casas y los que siguen sin ser ubicados).

Las últimas noticias en los medios de comunicación confirman el alza en esta problemática:

“Activan Alerta Amber para localizar a cuatro migrantes menores de edad en San Luis Potosí”. “Buscan a tres adolescentes en Culiacán, Escuinapa y Mazatlán”. “Desaparecen Kaely, Nasly y Alison en diferentes hechos en Iztapalapa”. “La menor Mariana fue vista por última vez en Guadalajara el pasado 15 de mayo. Se considera que la integridad de la adolescente se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de algún delito”, señalan los medios de comunicación.

LA CIFRA

2020

Tan sólo el año pasado, de los mil 970 infantes reportados como desaparecidos, 532 siguen sin regresar a su hogar, mientras madres y padres que buscan a sus hijos o hijas enfatizan que éstos no desaparecen, “se los roban”.

GUÍA

¿Qué es la Alerta Amber?

Ante el robo de la bebé en Hospital General de Occidente en Zapopan, las autoridades activaron la Alerta Amber. Se trata de un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.

Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las autoridades competentes.

¿Cómo funciona?

A través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de datos con fotografía, en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de Gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización.

¿Quién es la autoridad encargada de autorizarla y activarla?

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas evalúa, analiza y, en su caso, realiza la activación.

Participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

¿Cómo participan los Gobiernos estatales?

Para la operatividad del programa se cuenta con un Comité nacional, una Coordinación nacional y Coordinaciones independientes de los 32 Gobiernos estatales, así como enlaces en todas las delegaciones de la Fiscalía General de la República.

¿Cuáles son los criterios que se valoran para la activación?

Una vez que se recibe el reporte de no localización de una niña, niño o adolescente, el enlace de Alerta Amber en la Entidad federativa correspondiente, valora la procedencia para la activación de una alerta de acuerdo a:

Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años.

Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal.

Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta y la descripción de las circunstancias de los hechos.

¿Cuáles son los alcances?

Dependiendo de las circunstancias del caso se puede activar una Alerta estatal, nacional o internacional.

¿Cómo puedo ayudar?

Si tiene algún dato o información sobre la persona reportada, comunícate al 01800-0085400.

¿Qué otros países participan?

Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Malasia, Grecia.

México, es el primer país en Latinoamérica en adoptar Alerta Amber.

Hay 11 Estados con mayor peligro para los niños

Guerrero, Baja California, Guanajuato y Chihuahua, respectivamente, son los Estados más peligrosos para la niñez en México, de acuerdo con Índice estatal de riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes, que los ubica en un rango de “muy alto”. Pero Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán y Morelos están en el rango de riesgo “alto”.

“Niñas, niños y adolescentes de quienes se habla en este estudio han vivido en un entorno de muerte de familiares, compañeros de escuela y conocidos. En su entorno social inmediato las personas han sido víctimas de desaparición forzada, han estado sujetas a una vida precaria de frente a las instituciones del Estado y sin beneficiarse de su intervención oportuna”, refiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, responsable del estudio.

Mientras Jalisco está en riesgo “medio”, solamente cinco Estados tienen una mayor paz para la infancia: Coahuila, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Campeche. “Las dos problemáticas más preocupantes son la desaparición forzada y la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley. Particularmente, la desaparición forzada resulta una categoría muy compleja dada la imposibilidad de contar con cifras para dimensionar el fenómeno en México”.

Índice de riesgo de violencia asociada con el crimen organizado

“Muy alto”

Guerrero.

Baja California.

Guanajuato.

Chihuahua.

“Alto”

Baja California Sur.

Colima.

Zacatecas.

Nayarit.

Oaxaca.

Michoacán.

Morelos.

Estas desapariciones se atribuyen en su mayoría a delitos de explotación sexual, adopción ilegal y esclavitud por la delincuencia organizada para trabajos forzados.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal.

Sube el tráfico de menores de edad

El año pasado se registraron 23 carpetas de investigación por el delito de tráfico de menores de edad en el país. Aunque se tenía una tendencia a la baja en México, entre los meses de enero y julio de este año ya suman 28 expedientes por este ilícito.

El delito de tráfico de menores se considera como una de las formas de trata de personas, ya que se utiliza a los menores para ser explotados laboralmente, en la mendicidad, sexualmente o vendidos. Sin embargo, en el Código Penal Federal no está considerado el tráfico de menores como una de las formas de trata de personas, si no como el traslado o entrega de un menor en territorio nacional por alguna persona o familiar, o la entrega del mismo fuera de éste. En ese sentido, se configura el delito de tráfico de menores al momento en el que una persona (familiar sin límite de grado o no) entrega al menor a otra persona, sin una autorización judicial derivado de un debido proceso, con o sin la intención de que quien haya recibido al menor lo integre a su núcleo familiar.

Los Estados con más registros son Guerrero, San Luis Potosí, Ciudad de México, Sinaloa e Hidalgo. Pero organismos en defensa de los derechos humanos y la infancia cuestionan los subregistros en las 32 procuradurías o fiscalías estatales.

En el año 2017 ocurrió un caso emblemático en México: ocho miembros de una organización criminal internacional llamada Rendón-Reyes se declararon culpables en una Corte de Nueva York por extorsión y otros cargos, ante las operaciones para forzar a mujeres jóvenes y niñas de México y Latinoamérica a prostituirse durante una década. Traficaron a sus víctimas hacia Norteamérica, luego utilizaron violencia, amenazas de violencia, fraude, engaño y coacción para obligarlas a la prostitución. Los delincuentes fueron arrestados en Estados Unidos y México como parte de una acción policial bilateral. Cinco de los acusados fueron detenidos en México y luego extraditados.

Son de las pocas acciones conjuntas que se realizan en México, pero destaca un desmantelamiento de las corporaciones que deben combatir al crimen organizado que atenta principalmente contra el tráfico de menores de edad.

En 2017 se documentaron 229 carpetas de investigación o averiguaciones por tráfico de menores. Por eso organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México cuestiona los subregistros actuales.

En 2017, este delito se identificó principalmente en Estados como Sonora, Guanajuato y Nayarit. El caso más grave fue en Sonora, ya que se registraron 183 denuncias penales por este ilícito contra menores de edad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló la crisis en ese Estado. En febrero de 2014, una mujer dio a luz a una niña en el Hospital Infantil de Hermosillo, pero personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se la quitó y la ingresó a la casa hogar Unacari. Cuando la madre intentó recuperarla, los empleados del albergue le respondieron que su hija ya no estaba.

Fue una de las víctimas de una red de tráfico de menores operada por servidores públicos de Sonora entre 2009 y 2015. Si bien el Gobierno local reconoció 10 casos, la Comisión Nacional reveló que 22 niños y niñas fueron víctimas de la red de tráfico de infantes, luego de ser separados de sus padres biológicos para darlos en adopción en procesos irregulares.

La CNDH emitió una amplia recomendación en donde exhibió las deficiencias de los tres niveles de Gobierno: “La presente recomendación versa sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos por personal del IMSS y del Hospital Infantil, de la entonces Procuraduría del Menor, derivadas de la sustracción, suposición, supresión, tráfico y trata de menores de edad, en su modalidad de adopciones ilegales, cometidas en el Estado de Sonora, durante el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015”.

Tráfico de menores en México Año 2018 2019 2020 2021* Tráfico de menores 41 30 23 28

* Enero-julio.

Estados con mayor tráfico

Sonora, Guanajuato, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.

¿Te gustó este contenido?