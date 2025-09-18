Llega a Toluca, Hernán 'N', presunto líder de 'La Barredora'; irá al penal del Altiplano

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la noche de este jueves 18 de septiembre arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, luego de ser expulsado de Paraguay y entregado a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la dependencia, al llegar al país, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La SSPC detalló que en breve el exfuncionario, señalado además como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, será trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, Altiplano, donde quedará a disposición de un juez federal.

El operativo de traslado incluyó varias escalas: la aeronave Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, partió de Paraguay rumbo a Bogotá, Colombia, donde permaneció una noche. Posteriormente, aterrizó en Tapachula, Chiapas, a las 11:12 horas de este jueves y, tras realizar los trámites correspondientes, despegó nuevamente a las 17:31 horas con destino a Toluca, donde llegó a las 18:58 horas.

