Llega a San Lázaro solicitud de desafuero para Bárbara Botello

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia contra la diputada federal del PRI, Bárbara Botello, para quitarle el fuero constitucional debido a la acusación de "peculado" que hay en su contra.

El documento fue recibido a las 12:45 horas en la Cámara de Diputados y se basa en la averiguación previa 101/2015 en la cual se le imputan hechos constitutivos del delito de peculado en contra de la ciudadana María Bárbara Botello Santibáñez, en su calidad de probable responsable.

De acuerdo con la declaración de los diputados federales del PAN, quienes presentaron en conferencia de prensa la solicitud de desafuero, la legisladora está acusada del desvío de 1.5 millones de pesos a empresas fantasma cuando fue alcaldesa de León, Guanajuato del 2012 al 2015.

"Aplaudimos que finalmente se haya podido estructurar y fundamentar esta solicitud".

Y exigimos que se llegue a fondo y que se proceda en contra de Bárbara Botello por, precisamente, la desviación de recursos públicos y por el delito, en particular, de peculado", dijo el legislador panista y también ex alcalde de León, Guanajuato, Ricardo Shelffield.

La tarde de este martes, en rueda de prensa el líder del Comité Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, rodeado de legisladores locales y federales, detalló que este lunes a las 12:45 horas fue recibida en la Cámara de Diputados una solicitud expedida por el despacho del Procurador de Guanajuato, en donde solicita se inicie el juicio de procedencia en contra de Botello Santibáñez, en virtud de que en las actuaciones de la averiguación previa 101/2015 aparece como presunta responsable por el delito de peculado.

Ling Altamirano explicó que la averiguación se inició derivada de una auditoría integral solicitada por los diputados locales de Acción Nacional.

La semana pasada, Bárbara Botello expresó su intención de contender como candidata del PRI a la gubernatura del estado.

Respuesta. La diputada Bárbara Botello señaló que el juicio de procedencia que el Gobierno del Estado de Guanajuato promovió en su contra es una reacción a las denuncias que ella ha hecho de actos de corrupción, la inseguridad "terrible" por la que pasa el estado y la pérdida de 37 millones de pesos en el municipio de León en Metrofinanciera.

"Ahí no hacen nada, buscan cortinas de humo con estas bufonadas acusaciones sin fundamento", acotó Botello Santibáñez en un comunicado.

Dijo que "ya sabía que venían ataques del gobierno después de que anuncié la denuncia de (caso) Metrofinanciera. No me van a intimidar, lo he vivido más de dos años y seguiré exigiendo resultados y exigiendo se castigue la corrupción de los gobiernos panistas. ¿Cuánto les duele que les saquen sus trapos sucios? Y sólo es la punta del iceberg", acotó la ex presidenta municipal.

"Que me sigan investigando, que sigan utilizando su poder en el estado, todo lo que hice estuvo bien, auditada como a nadie, por estoy muy tranquila", agregó.

También pidió "que respondan qué harán con los responsables de la corrupción del programa (de Seguridad) Escudo o en la compra de medicamentos a sobreprecio o los terrenos de Toyota".

"El estado pasa por una terrible situación de inseguridad con 21 ejecutados en un solo día con aumento en asaltos, robos a casa habitación, negocios y combustibles", matizó.

La diputada informó que ella responderá como siempre con argumentos legales y con trabajo "como lo he venido haciendo aunque les moleste tanto".

La dirigencia municipal del PRI destacó que "tanto miedo le tienen a la diputada Botello" que hay una embestida hacia ella ordenada seguramente por el gobernador. "La diputada tiene todo el respaldo del PRI en León, no hay argumentos para la acusación, es simplemente show mediático".