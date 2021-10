Llama AMLO neoliberal a la UNAM; surge defensa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agregó a su lista de neoliberalistas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que durante su conferencia de prensa matutina de este jueves afirmara que la máxima casa de estudios dejó de formar cuadros de profesionales para servirle al pueblo, ya que todo ahora gira alrededor del dinero.

“Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de manipulación, muchísimo tiempo, afectaron a dos generaciones. En las universidades públicas hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia, de formación de cuadros de profesionales para servirle al pueblo”.

Ante los dichos mencionados por el Presidente, políticos y académicos expresaron su respaldo hacia la universidad.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, manifestó su apoyo y respaldo al rector de la UNAM, Enrique Graue.

“El conocimiento no debe estar condicionado al contexto político, por el contrario, debe tener una visión enfocada al desarrollo de nuestra sociedad”, escribió.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, lamentó los comentarios del Presidente en contra de la UNAM y aseguró que así como todos los presidentes, López Obrador se irá pero la máxima casa de estudios prevalecerá.

“Me parece muy lamentable que el Ejecutivo federal lesione, dañe y violente nuestra máxima casa de estudios, hoy se atrevió a señalar a esta institución, que en su nombre lleva su cualidad, que es autónoma”, expresó ante el pleno del Senado.

El comunicador y analista político, Leonardo Curzio, dijo que “0 y van 3”.

Por su parte el académico, Javier Martín Reyes, aseveró que el presidente López Obrador miente y le guste o no, la UNAM es orgullosamente plural y diversa.

La escritora Malva Flores reconocida con el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2020 por “Estrella de dos puntas” (Ariel), indicó: “En la UNAM estudiaron un abuelo, mis padres, mi hermana y yo. Soy puma hasta la médula. Nuestro único privilegio fue ingresar a sus aulas. Y sí, aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, debemos defender a la UNAM y a todas las universidades. Gooooya”.

El escritor Guillermo Sheridan recordó una frase del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, durante su tercer informe de gobierno, en 1967: “Recientemente, en una gira por la provincia, había una manta rudimentariamente pintada, en la que más o menos se me decía: ‘Si los estudiantes no quieren estudiar, dénos a nosotros los campesinos, que tantas necesidades tenemos, los millones de pesos que se están gastando inútilmente en las universidades’. Recordemos a Juárez: ‘Nada por la fuerza; todo con la razón y con el derecho’”.

El historiador Alfredo Ávila indicó que el presidente se “lanza” contra la UNAM y le “urge destruir el pensamiento crítico -y quedarse con esos recursos”.

Además, la historiadora Elisa Servín, indicó “están empezando a mover las fichas de Sheinbaum para consolidar eso que llaman ‘la transformación’”.

Lucía Melgar, profesora de literatura y género y crítica cultural, indicó que el presidente ha “atacado” a la sociedad e instituciones diversas. “¿Por qué ahora ataca a la UNAM? Ojalá ésta responda, pero esto no es sólo asunto de la UNAM, es de todxs. Hay que defender la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y expresión”.