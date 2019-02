Legalizar uso lúdico de la mariguana beneficiaría a México: Fox

El ex presidente Vicente Fox aseguró que legalizar el uso recreativo de la mariguana en México lo convertiría en un "campeón de la industria" y traería beneficios para la economía nacional y para el sistema de salud.

Tras participar en el primer Simposio Médico de Cannabis Medicina, el ex mandatario invitó a la titular de Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, a presentar una iniciativa para la legalización total de la planta, porque esto, según consideró, sería benéfico para el país.

"La secretaria Olga anunció que a esta administración le interesa la legalización dual (uso médico y recreativo) de la mariguana, sería bueno que presente una iniciativa y así México se convierta en el segundo país en aprobar los dos usos, de hacerlo nos podríamos convertir en campeón de esta industria para todo el mundo y traería grandes dividendos. Invito a la secretaria Olga Sánchez a que den ese paso que sin duda favorecerá a la economía mexicana, al sistema de salud y pasaríamos de un estado de violencia a uno de paz".

Además se pronunció por que se legalicen todas las drogas y la responsabilidad de su consumo recaiga en la población. "Estoy convencido de que este es un primer paso para que todas las drogas se legalicen, que debe está en las manos de usuarios responsables consumir o no".

Quien fue presidente del 2000 a 2006 resaltó que lleva diez años trabajando en favor de la legalización de la mariguana y, aunque aseguró que hasta el momento no tiene inversiones en la industria del cannabis, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no le podrá prohibir incursionar en la misma.

"No tengo inversión en empresas que se dediquen al comercio de cannabis, pero no me lo va a prohibir AMLO, porque somos libres de trabajar en eso. Estoy desde hace 10 años promoviendo la legalización y se han logrado gigantescos avances, ahora la industria en lugar de estar en manos de criminales pasó a manos de empresarios y del campo, pasaremos de ese mundo de violencia y muerte a uno donde haya paz y generación de empleos".

Mencionó que la planta tiene un uso médico de gran alcance y lamentó que por años estuviera en manos de criminales. "Pero hoy se la hemos arrebatado a los criminales a través de la legalización y la planta se pone en manos de médicos, hospitales, empresas con altos estándares de ética".

