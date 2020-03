Las Fuerzas Armadas operarán 17 hospitales ante COVID-19: López Obrador

A pesar de que originalmente había anunciado que serían 10 hospitales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar) se harán cargo de ocupar, rehabilitar y poner en funcionamiento 17 hospitales, actualmente abandonados, para sumarlos al programa de salud del Gobierno federal para hacer frente a la contingencia del COVID-19.

"Estamos encargando al Ejército y a la Marina que se ocupen de esos 17 hospitales para tener camas adicionales y sobre todo equipo para terapia intensiva"

Al supervisar los avances de obras de desarrollo urbano en Bahía de Banderas, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos hospitales tendrán camas adicionales y equipo para terapia intensiva.

"Quiero comentarles que una de las cosas que estamos haciendo es encargarle a la Marina y al Ejército el que puedan prepararse para operar hospitales que estamos terminando, de los que quedaron inconclusos estamos terminando 17 grandes hospitales".

"Y esos hospitales, en vez de que los terminen de equipar y que contraten el personal las instituciones como el ISSSTE, como el IMSS, lo que es el Insabi, estamos encargando al Ejército y a la Marina que se ocupen de esos 17 hospitales para tener camas adicionales y sobre todo equipo para terapia intensiva".

En este sentido, el Presidente informó que, tras una petición del gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría López, el nuevo hospital del ISSSTE de Tepic lo operará en este tiempo de emergencia el Ejército.

"Acabo de dar instrucciones al general secretario de que se actúe de inmediato. Es un hospital para atender a 120 enfermos, que tiene ya equipo especializado de terapia intensiva, va a ser la contratación del personal la Secretaría de la Defensa y va a estar listo de inmediato", indicó.

Exhorta a cuidar la economía

Además de cuidar la salud, el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la sociedad a cuidar la economía mexicana, no dejarse vencer y atemperar los efectos que genera la pandemia de COVID-19.

"Tenemos que cuidar la economía. Si nos paramos por completo, pues entonces vamos a sufrir más. Tenemos que equilibrar"

Al supervisar el avance de construcción de espacios públicos en Bahía de Banderas, ante unas 100 personas -entre funcionarios y representantes de medios de comunicación, debido a que no se permitió el paso a pobladores por las medidas de la sana distancia- el Mandatario indicó que si se cae mucho la economía habrá pobreza, y esto, señaló, producirá desgracias.

"Tenemos que cuidar la economía. Si nos paramos por completo, pues entonces vamos a sufrir más. Tenemos que equilibrar, cuidar la salud, desde luego lo más importante en la vida, pero también cuidar nuestra economía, porque si se nos cae mucho la economía, pues va a haber pobreza y ya sabemos que esa pobreza también produce desgracias".

"Estamos buscando atemperar los efectos de esta pandemia manteniendo en la medida de lo posible nuestra economía". "Si me quedo en Palacio, ¿qué mensaje estamos dando?"

Acompañado del gobernador Antonio Echevarría, el Presidente aseguró que si, por la contingencia él se encierra en Palacio Nacional "si no da la cara, pues imagínense, ¿qué mensaje estamos transmitiendo?, ¿cómo vamos a estar alentando a la gente para que salgamos adelante?"

"Que no nos venzamos, que no nos demos por vencidos, que salgamos adelante ante esta adversidad, que no nos venza esta crisis por el coronavirus, que salgamos adelante y tener mucha fe en que vamos a lograr reactivar nuestra economía, y tenemos forma de hacerlo".

El Ejecutivo federal señaló que la economía mexicana no puede parar por completo porque, comparó, a diferencia de países como Estados Unidos o de Europa donde la mayoría de la población económicamente activa pertenece a las actividades formales, "nosotros en México desgraciadamente tenemos más de la mitad de nuestra población económicamente activa en la informalidad, es lo que se llama economía informal que no es más que buscarse la vida como se puede y tenemos que cuidar también esa economía porque de ella dependen millones de mexicanos".

"El pequeño comercio, los talleres, las taquerías, toda la actividad económica de la gente humilde de la gente pobre de los que viven al día los que diariamente consiguen su sobrevivencia, entonces tenemos que cuidar la economía", aseguró.

JM