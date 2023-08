La mañanera de hoy jueves 17 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició la mañanera negando que haya contado un chiste después de que le preguntaran sobre los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, porque, asegura, no escuchó la cuestión.

También dijo que no tiene por qué ofrecer disculpas después de que se viralizaran videos en los que comparte una anécdota, la cual fue atribuida como la respuesta a la pregunta sobre el caso de los 5 jóvenes.

"Aclarar eso, no tengo porque ofrecer disculpas porque fue un invento", dijo el Mandatario en Palacio Nacional.

"Toda una mentira y una infamia, no somos iguales, yo tengo principios e ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar de dolor".

El Gobernante proyectó en el Salón de Tesorería un video del momento en el que contó el chiste, y reiteró que no escuchó la pregunta que se le hizo.

"La gente ni se enteró, los que estaban viendo o escuchando la conferencia. ¿Ustedes creen que si escucho que me están preguntando sobre eso no contesto? Pero, ¿qué escuché? Nada, nada, por eso me acordé de ese chiste, era puro grito y no escucho. Entonces, lo interpretan como que no quise responder, pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia, pero no pasarán, no pasarán".

Asimismo, indicó que hay varias hipótesis en la investigación del caso de los desaparecidos en Lagos de Moreno, pero pidió esperar avances y "no adelantarnos".

*Con información de SUN

OF