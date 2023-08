Elementos de la Fiscalía de Jalisco resguardan una finca en la comunidad de Las Trojes, en Lagos de Moreno, donde la tarde de ayer se localizaron cuatro cuerpos apilados y con huellas de calcinación.

La autoridad investiga si existe correlación con la desaparición de cinco jóvenes, ocurrida el pasado viernes. Se informó que llevarán a cabo exámenes genéticos.

La dependencia estatal reportó que ubicó otro inmueble en la colonia Orilla del Agua, también en Lagos, donde se presume que Uriel, Dante, Jaime Adolfo, Diego y Roberto estuvieron privados de la libertad y donde se tomaron las fotos y los videos en los que se ve a cinco personas ser víctimas de vejaciones. El domicilio es un terreno bardeado, sin puertas, ventanas ni techo. Allí se observaron restos de sangre y zapatos.

Además, la Fiscalía estatal encontró vehículos de dos de los desaparecidos. Uno fue hallado el lunes por la mañana y el segundo durante la madrugada del martes. A este último le prendieron fuego y en su interior había un cuerpo calcinado. Ya se realizan pruebas para identificar el cadáver.

“En todo momento se les ha informado a los familiares de manera oportuna”, indicó la dependencia en un comunicado.

Lo que han revelado familiares

De casa, buenos hijos y que se conocían desde hace muchos años, es así como describieron familiares a los cinco jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco desde el pasado viernes 11 de agosto.

Roberto estudiaba ingeniería

La mamá de Roberto Olmeda, describió a su hijo como un joven de casa y que era el más pequeño de sus hijos. Al hablar para diversos medios durante una protesta, la mujer dijo que su hijo era “bueno, era de casa, es mi hijo el más chiquito, me ayudaba en casa… Les pido que lo más pronto posible, las horas pasan y no se sabe nada de ellos”.

Diego Lara Santoyo

José Dolores Lara, padre de Diego Lara, habló para algunos medios tras una reunión con las autoridades de la Fiscalía.

Mencionó que las autoridades les han dicho sobre el video que aún no saben “si es truqueado”.

Por último, declaró que sólo conocía a uno de los otros cuatro desaparecidos.

Jaime era alegre y le gustaba bailar

Una de las hermanas de Jaime Miranda también dio declaraciones para medios en las que lo recordó cómo alguien alegre, que le gustaba bailar y hacerlos reír; recordó que el joven, de 21 años, tuvo que dejar la escuela debido a la situación económica de su familia para ponerse a trabajar como albañil.

“El dolor es muy grande y ya no podemos más, pasan los días, las horas y no tenemos algo concreto, no nos confirman nada, solamente pedimos ya tenerlos aquí”, dijo.

El Presidente evade hablar sobre jóvenes desaparecidos en Lagos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar en su conferencia mañanera sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Ante las varias solicitudes de periodistas reunidos en el salón Tesorería para que diera conocer el reporte que tiene el Gabinete de Seguridad sobre esta desaparición, el Presidente contó una anécdota:

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’; ‘No oigo’ (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!’ (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, comentó entre risas el Mandatario.

Cuando se retiraba, un reportero de un periódico tabasqueño le pidió al mandatario federal enviar un saludo a su medio por su aniversario, a lo que el mandatario accedió.

PRESIDENCIA

Rechazan que AMLO se negara a responder

Es mentira que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a contestar los cuestionamientos sobre los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, Jalisco, aseguró el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas.

Por medio de sus redes sociales, el también coordinador de Comunicación Social de Presidencia dijo que la sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al Presidente de la República.

"No somos iguales. Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación", acusó Ramírez Cuevas.

SUN

Andrés Manuel López Obrador compartió la anécdota de un esposo que finge ser sordo. SUN/D. Simón

Gobernador de Jalisco pide ayuda a la FGR

El gobernador de Jalisco calificó la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno como un “brutal suceso” y dijo que trabajan para encontrar a los responsables, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República que haga lo propio.

“La Fiscalía del Estado sigue avanzando en las líneas de investigación para entender qué hay detrás de este brutal suceso y encontrar a los responsables”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, pidió a la población que no caiga en la desinformación.

“Estamos concentrados en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entendemos el temor que genera este tipo de hechos, pero ante la adversidad necesitamos cerrar filas y no claudicar en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad que estos delincuentes nos han robado”, afirmó.

Moreira critica a gobernador de Jalisco

No hay palabras para calificar la lentitud e ineptitud del gobernador de Jalisco, para investigar el caso de los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado 11 de agosto, señaló el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Es indignante lo sucedido, no hay palabras para calificar a quienes perpetraron este crimen tan atroz, ni para la lentitud de acción del gobernador. Es increíble el grado de maldad, tanto como la ineptitud de las autoridades estatales”, expresó en un comunicado.

También exigió al mandatario estatal que enfrente al crimen organizado en la Entidad, ya que además de los homicidios que se perpetran en Jalisco, dijo el legislador, “hay que agregar una gran cantidad de personas desaparecidas que no han sido buscadas por las autoridades”.

El legislador priista condenó que sean pocos los políticos que hablan de seguridad, cuando México está viviendo la crisis más profunda de su historia.

Los jóvenes desaparecieron el 11 de agosto, y el gobernador se pronunció hasta ayer para solicitar que la Fiscalía General de la República se haga cargo de la investigación por ser un caso relacionado con el crimen organizado.

“Espero que la @FGRMexico y el Gobierno federal hagan lo propio ante un hecho que ha lastimado profundamente a Jalisco”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, especificó que será el fiscal quien mantendrá comunicación con las familias de las víctimas, para que conozcan los avances de los trabajos de investigación.

SUN

Beatriz Paredes exige justicia por desaparición

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, en Guadalajara, manifestó su exigencia para la localización de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno, hecho ocurrido desde la semana anterior.

“Exijo a las autoridades que corresponda el que se investigue a profundidad y de manera expedita, pero ese hecho aberrante junto con muchos otros, no sólo en Jalisco, sino en el país y desde luego, feminicidios, nos hablan precisamente de que tenemos que recuperar la potestad del Estado”.

La senadora priista consideró que el Estado Mexicano debe ejercer a plenitud sus facultades y que debe haber una organización completa de las corporaciones policiacas, militares, así como de los tres niveles de Gobierno.

“Necesitamos que el Estado ejerza a plenitud sus facultades y rija el imperio del derecho y eso significa una organización eficaz de los servicios policiales, de las corporaciones policiacas, una estrategia de seguridad pública, pertinente, con recursos suficientes, con un rol de los municipios, de los Estados, de la Federación, con la participación de las corporaciones castrenses sólo por excepción”.

La Fiscalía de Jalisco halló otra finca con indicios de los jóvenes desaparecidos en la colonia Orilla del Agua, en Lagos de Moreno. TWITTER/FiscaliaJal

Condenan frivolidad de AMLO en el caso de Lagos de Moreno

Senadores del PAN condenaron la desaparición y presunto asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, pero también la frivolidad y burla del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta tragedia.

En redes sociales, expresaron sus condolencias y criticaron la incapacidad de los Gobiernos local y federal para rescatar con vida a los jóvenes y enfrentar al crimen organizado que opera en la Entidad.

Por su parte, Kenia López Rabadán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, reprochó la actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de ayer, donde al ser cuestionado sobre este caso, prefirió contar un chiste para evitar hablar del tema.

En su cuenta de Twitter, la vicecoordinadora del grupo parlamentario panista publicó el video de López Obrador y escribió:

“Si tus hijos están desaparecidos o probablemente muertos y le preguntan a @lopezobrador_ por ellos y contesta con un estú… chiste.

“Seguramente dirías este gobierno debe irse por el bien de México”.

A su vez, el senador Damián Zepeda condenó la brutalidad de los asesinatos de los cinco jóvenes en el Estado de Jalisco, lo que “nos muestra el grado terrible de violencia que el crimen organizado ha llevado a todo nuestro país, mientras el Gobierno del Presidente López Obrador y de Morena decide voltear para otro lado y no hacer nada”.

En conferencia de prensa, también criticó la frivolidad con la que el mandatario reaccionó cuando se le pidió un comentario en su conferencia “mañanera”.

“Lo sanguinario de estos asesinatos, lo terrible, lo impensable de hacer a una persona agredir a otra, que parece sacada de una película de terror, sumado a los acontecimientos a lo largo y ancho de todo el país, los descuartizados y congelados en Veracruz, los asesinatos en distintos lugares nos muestran que el crimen organizado está fuera de control y el Gobierno no está haciendo absolutamente nada. No sólo no hace nada, sino que llega a la frivolidad de reírse, de contar chistes en un momento de tragedia nacional”.

“¿De qué se ríe señor Presidente?”

Tras sus expresiones, usuarios de redes condenaron la respuesta de López Obrador.

“Él prefiere ser la víctima y los medios de comunicación los villanos”, escribió el excandidato presidencial Roberto Madrazo.

“Ante esta actitud indiferente, indolente, insensible, frívola, etcétera. ¡¿Quién carajos puede decir y defender lo anterior?!”, expresó el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.

“La crueldad y la indiferencia ante el dolor son el sello de la casa”, expresó la politóloga Denise Dresser. “¿De qué se ríe señor Presidente?”, cuestionó.

¿No escuchas bien? Es el grito aterrador de los asesinados y desaparecidos en tu sexenio, y el reclamo de un país al que le fallaste. Canalla, escribió el actor Víctor Trujillo.

SUN

Promueven luto nacional por caso de jóvenes

Bajo el hashtag #LutoNacional, políticos y periodistas promueven un luto de 24 horas en respeto a la desaparición y presunto asesinato de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco.

Ante ello, la senadora Xóchitl Gálvez compartió una imagen en negro con la leyenda Lagos de Moreno para anunciar que por 24 horas no tendrá actividades políticas y en redes sociales en respeto a la tragedia que ocurrió en Jalisco.

La legisladora condenó la indiferencia y mencionó que no podríamos ser indiferentes ante el dolor por lo que explicó que “En respeto a las familias de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, suspenderé el uso de mis redes sociales por 24 horas y el día de mañana no tendré agenda, salvo mi participación en el foro”.

Asimismo, opinadores así como líderes de asociaciones civiles y escritores se sumaron a la iniciativa.

El hashtag #LutoNacional que refiere al crimen en Lagos de Moreno es tendencia en la red social X, antes denominada Twitter y usuarios o funcionarios públicos la han hecho viral.

La autora de la novela “Cuerpos robados”, Tezah Marzeri compartió el texto Los Nadies de Eduardo Galeano para hablar del caso y anunciar el luto nacional.

SUN