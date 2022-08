La verdadera inclusión

Isabela Estrada Amador

Entre todas las opresiones que puede sufrir un humano en su entorno el día de hoy, una de las peores es ser una persona con discapacidad intelectual (PcD). No sólo se les infantiliza y trata con condescendencia a causa del estigma alrededor de la discapacidad, sino que ni siquiera se suele hablar de lo dañinos que son estos prejuicios ni se considera la posibilidad de una sociedad incluyente en la que, idealmente, existe suficiente respeto a la dignidad humana de la PcD para proveer el apoyo y tratamiento necesario para su pleno desarrollo y vida independiente.

Pocos toman en cuenta las repercusiones que vivir con discapacidad intelectual tiene en la salud mental y emocional de la PcD; precisamente porque se acostumbra a nombrarles “personas especiales”, “inválidos” o incluso “angelitos”, una persona sin un correcto acercamiento a la discapacidad suele replicar conductas deshumanizantes que la PcD claramente percibe, como el referirse a la PcD usando lenguaje infantil o directamente no refiriéndose a la persona, sino a su acompañante. Las personas con discapacidad intelectual merecen desenvolverse en un entorno en el que, contrario a ser ignorados como parte de la sociedad, reciban el apoyo que necesiten por parte del Estado y de especialistas para lograr integrarse al resto y, como todos dentro del rango de edad productiva, formar parte de la fuerza laboral.

El primer paso a tomar como país para lograr un México realmente incluyente es comenzar a romper los estigmas que rodean la discapacidad. Una persona con discapacidad tiene, al igual que todos los demás, derecho a una vida autónoma; merece un ingreso, una vivienda y un sentido de pertenencia a su comunidad.

La sociedad ha tenido cambios significativos en cuanto a inclusión de personas con discapacidad

Mucho se habla de la integración e implementación de ayuda tanto física como anímica para las personas con discapacidad, pero la realidad es que estos nuevos “cambios” siguen siendo poco útiles, partiendo desde un punto tan necesario como lo son las instalaciones, la educación, la inclusión en programas o trabajos. No se puede brindar una ayuda si no existe quién o quiénes estén realmente capacitados para darla.

Carolina García, participante Mar Adentro

Uno de los principales problemas cuando hablamos de inclusión es esta visión en donde las personas sin ninguna discapacidad sienten esa necesidad de ayudar a los “angelitos” y extender la mano cuando en realidad la inclusión que buscan es a través de las escuelas, los lugares de trabajo, donde no se les mire hacia abajo, sino los hagan partícipes, sin algún tipo de consideración o admiración por sus logros, por el solo hecho de ser una persona con discapacidad.

Liliana García Vargas, colaboradora Mar Adentro

Sueños alcanzables

Entrevista a Joel Hernández Rivero

Hablar de inclusión y no discriminación en la sociedad, aún en 2022, sigue siendo un reto. Ciudades, espacios, encuentros que siguen sin considerar que en ellos participan personas que viven distintas realidades y situaciones.

En esta edición de Comunica, platicamos con un joven líder que si algo tiene claro es que él no va esperar a que se abran estos espacios, sino que él los va a crear… él es Joel Hernández Rivero y definitivamente su historia es ejemplo para muchas personas.

“Nací en 2003 y mis papás me sorprendieron a mí, me quisieron tanto, me llevaron a un doctor cuando era pequeño para ver qué tenía y tenía un corazón y de ahí seguí, era lo que necesitaba para vivir”.

Joel es una persona con Síndrome de Down, pero como bien lo mencionó, nunca ha sentido que esto ha sido una limitante, de hecho, al autodefinirse se enfoca en sus aspiraciones cuando sea grande fuera de alguna limitante.

Desde que inició sus estudios en el kínder, primaria, secundaria y recientemente que terminó la preparatoria, encontró y desarrolló un gusto por el deporte, por el juego. Compartir esos momentos con sus compañeros de clase lo hizo sentir que formaba parte de un grupo, sus maestros siempre reconocieron su talento y su desempeño como alumno, lo cual le brindó aún más confianza; si bien Joel considera que él ha corrido con suerte, no ha sido lo mismo para todos.

Particularmente jugar futbol lo tiene muy emocionado, ya que ganó ser seleccionado estatal de fútbol down y se está preparado para el torneo de fútbol T21, sin duda reconoce que el impacto de este deporte en su desarrollo humano, ha sido excepcional. Uno de sus logros fue haber viajado en marzo pasado a una competencia a Tijuana, y fue una experiencia que lo marcó de por vida.

Escuchando hablar a Joel, no podemos dejar de mencionar que la determinación es algo que lo ha caracterizado, cuando terminó la preparatoria, encontró un nuevo gusto en la gastronomía y reconoce que quiere llegar a ser un gran chef de la cocina.

Además de encontrar en el futbol, basquetbol y voleibol sus grandes pasiones, en un futuro Joel sabe que quiere formar su familia. La manera en que ha disfrutado cada una de sus etapas lo ha impulsado a querer seguir ganando más y más experiencias.

Disfrutar los momentos es algo que invita a las y los jóvenes, haciendo referencia a momentos que pudieran pasar desapercibidos para algunos como una graduación, para él ha sido un momento de gran satisfacción, no solo por el hecho de disfrutar la fiesta, el baile, la comida, sino por haber terminado una etapa más, un logro que lo acerca a sus sueños.

Cuando reflexionamos sobre de quién es la responsabilidad en la sociedad al hablar de inclusión, su respuesta fue clara, “yo hago lo mío, mis responsabilidades, lo que me toca en mi casa, con mis papás” entonces el objetivo sería por muy obvio que parezca, que cada quien haga lo que le toca, no es responsabilidad de una sola persona o un solo sector, la sociedad la conformamos todos y todas, y entonces es responsabilidad de todos. Tener infraestructuras adecuadas, personas capacitadas, una sociedad consciente de las distintas realidades que se viven día a día.

Finalmente, Joel reflexiona sobre lo que más valora de la juventud y no duda en mencionar a sus amigos, al compañerismo, la amistad y complicidad que encuentras en esa etapa.

Joel es muy joven, pero el camino que ha recorrido nos recuerda que debe de trabajarse todos los días para lograr esos sueños y esas metas.

El mensaje es simple, trabaja por lo que quieres, yo quiero jugar futbol, quiero ser chef y quiero tener mi familia, todos deben hacer lo que quieren y les gusta.

Historias de éxito que trascienden

Familia Incluyente AC

“Para mí Familia incluyente AC es como un sueño, ya que impulsamos las oportunidades de desarrollo de las Personas con Discapacidad desde la familia, ese fue mi caso, los logros que he tenido fueron gracias a que mi familia siempre ha creído en mí, me gustaría que esta sea la regla y no la excepción en las Personas con Discapacidad”, Andrea Flores, presidente fundadora.

Familia Incluyente AC, es una institución sin fines de lucro dedicada a la formación, orientación y acompañamiento de familias de Personas con Discapacidad tanto en su proceso de inclusión como en su labor educativa y problemática familiar. Impulsan el desarrollo de las capacidades de las Personas con Discapacidad desde el ambiente familiar.

Fundada en 2018, su misión es formar, orientar, acompañar a las familias de personas con discapacidad y capacitar a la sociedad para la inclusión con políticas y prácticas basadas en los derechos humanos, logrando así su pleno desarrollo, desde un enfoque personalista. Su modelo de atención está dividido en cuatro ejes: consultoría familiar, escuela de padres, programa de bienvenida e inclusión laboral.

Hasta hoy, Familia Incluyente ha logrado implementar distintos proyectos de alto impacto, como el Programa de Atención a Padres de Familia en conjunto con la Dirección de Inclusión y la Secretaría de Educación que hasta hoy ha llegado a más de 30 comunidades en el Estado de Jalisco.

Dios Sabe Su Cuento - Autobiografía De Andrea Flores, presidente fundadora de Familia Incluyente AC.

El 3 de diciembre fue declarado por la ONU como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país (126 millones 014 mil 024), 5.7% (7 millones 168 mil 178) tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.