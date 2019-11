La UIF investiga al ex secretario de Enrique Peña Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un ex secretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En breve entrevista, el funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.

"Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes".

"La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular", comentó.

Refirió que siguen trabajando en la revisión respecto eventuales casos o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores.

Señaló que a la par del caso de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, respecto a los manejos que hubo sobre los contratos otorgados a OHL, hay otros altos funcionarios bajo la lupa.

- ¿Hay algún otro funcionario que se esté investigando?

- "Sí".

- ¿De primer nivel, secretario?

- "Sí, por supuesto, pero no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones", dijo.

