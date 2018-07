La SEP abre convocatoria para becas a alumnos de bachillerato

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió su convocatoria para que alumnos de bachillerato accedan a una de las cuatro becas que están disponibles para iniciar el ciclo escolar 2018-2019.

Se trata de apoyos para la continuación de estudios, dirigida a jóvenes que ingresan o están cursando el bachillerato; la beca de transporte, que consiste en un apoyo para el traslado de la casa a la escuela; la beca de excelencia para alumnos que han obtenido un desempeño académico sobresaliente; y la beca para hijos e hijas de policías federales en servicio activo o fallecidos en servicio.

La Coordinación de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (CBSEMS) utiliza dos procesos distintos para que los jóvenes puedan obtener un apoyo.

Si la beca que les interesa a los jóvenes es por registro, tienen que entrar al Sistema de Registro Consulta y Actualización de Datos (Sircad), llenar su registro y una encuesta socioeconómica; se tiene que verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos de las convocatorias y que no cuenten con otros beneficios.

Los jóvenes son seleccionados de acuerdo con el presupuesto disponible.

Los jóvenes deben registrarse en el Sircad antes del 31 de agosto para iniciar el trámite del apoyo y los resultados se darán a conocer el 12 de octubre; en la información que se les pregunta deben incluir datos del plantel, la vivienda, apoyos en el hogar, antecedentes escolares, expectativas educativas y laborales.

En el caso de las becas por postulación, los jóvenes deben registrarse en el Sircad, elaborar una carta de solicitud de beca y entregarla al director del plantel.

En cada escuela, el plantel deberá integrar un comité de becas en el que participan el director y los padres de familia para seleccionar a los jóvenes.

La CBSEMS verificará que los jóvenes no tengan otros beneficios, genera un listado de alumnos seleccionados y los publicará.

A los alumnos se les pide estar inscritos en bachillerato escolarizado, no adeudar materias, tener CURP y cuenta de correo electrónico vigente, llenar el formato de solicitud de becas, no recibir algún otro beneficio económico otorgado para el mismo fin, no haber concluido los estudios de bachillerato.

Si los aspirantes son hijos de militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas en activo, caído en cumplimiento del deber o en retiro, deben colocar la matrícula de adscripción en su encuesta.

En el caso de las becas para la continuación de estudios y para la beca para los hijos de Policías Federales, estas consisten en un apoyo monetario: para alumnos de primer y segundo semestre los apoyos serán de 2 mil 600 pesos para hombres y de 2 mil 900 pesos para mujeres; si los jóvenes están en el segundo año del bachillerato, tercer y cuarto semestre, el apoyo es de 2 mil 900 pesos para hombres y 3 mil 200 pesos para mujeres; mientras que en el tercer año, quinto y sexto semestre, el apoyo es de tres mil 200 y 3 mil 500 pesos, respectivamente. El apoyo se realizará en un pago único y los beneficiarios pueden serlo hasta por 4 meses.

La beca de apoyo para transporte consiste en un apoyo de 800 pesos, los pagos se realizan cada dos meses y dura cuatro meses.

En el caso de la beca de excelencia la pueden solicitar los alumnos que obtuvieron un promedio de 10 en el periodo escolar anterior; la beca consiste en un apoyo de cuatro mil pesos; los aspirantes deben haber obtenido un promedio de 10 en el último periodo escolar de secundaria si está por ingresar o de bachillerato si ya lo están cursando, además deben presentar la documentación que acredite el promedio solicitado.

NM