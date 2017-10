La PGR no puede permitir errores: Elías Beltrán

El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, aseguró que la Ley Orgánica de la PGR le impide asistir al Senado de la República para comparecer por el cese del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales afirmó que aportará a los senadores los argumentos jurídicos de su decisión, para que la objeten o avalen.

Sobre su estancia al frente de la PGR dice que se trata de "una decisión de orden político que será determinada por el Senado", y estará "hasta que sea necesario o se nombre a un procurador".

Sobre el caso Odebrecht y si habrá golpes espectaculares, asegura que se actuará conforme a derecho en un plazo "muy corto" y se espera que se tenga éxito en el caso.

En entrevista telefónica, Elías Beltrán dijo que dio vista para que se investigue o analice la actuación de Nieto Castillo al frente de la Fepade y determinar si violó un principio constitucional.

Señaló que las áreas correspondientes de la PGR analizan si Nieto Castillo es sujeto a investigación por infringir el Código de Conducta de la institución. "La PGR no puede permitir que por errores o supuestos errores de servidores públicos, sea quien sea, se beneficien probables responsables de la comisión de un delito, también, independientemente quién sea ese presunto responsable, obtenga beneficios y por ende su libertad. Esto genera impunidad".

LEA TAMBIÉN: Santiago Nieto objeta remoción; dice que no tuvo debido proceso

¿Estaría dispuesto a comparecer ante el Senado?

—Estaría dispuesto a ir; sin embargo, en términos de la suplencia que se tiene previsto en la Ley Orgánica de la PGR existe una excepción y no puedo ejercer facultades indelegables del procurador previstas en la fracción primera del artículo 6 de la Ley Orgánica, en donde establece que no podré comparecer, habrá que esperar a ver cuál es la formulación que hace el Senado respecto a mi comparecencia, para ver si es posible y no violentar el marco legal.

¿Cuánto tiempo espera estar en el cargo subprocurador?

—Hasta que sea necesario o hasta que el Senado nombre procurador.

¿Su estancia será corta?

—Desconozco, es una decisión de orden político que será determinada por el Senado de la República.

¿Está pensando en renunciar?

—No, en lo absoluto.

¿Durante su estancia habrá golpes espectaculares en el caso Odebrecht?

—Lo que se hará, será conforme a derecho en el caso y se actuará conforme a la ley.

¿Cuándo detonará la bomba en el caso de Odebrecht?

—Es un trabajo que tiene que realizar la subprocuraduría encargada de la investigación, aquí se establece y se manejan con la plena autonomía los subprocuradores y ellos determinaran el momento oportuno procesal y cuando tengan los elementos suficientes de un caso de éxito.

¿Los resultados de la investigación se darán a conocer en los próximos días?

—No sé si será en los próximos días, pero en un plazo corto es probable que se puedan dar resultados.

¿Investiga la PGR al ex fiscal electoral Santiago Nieto Castillo?

—Lo que puedo decir es que yo le di vista a las áreas competentes de la PGR para que analicen e investiguen si hubo violación a algún principio constitucional y si también se vulneró el Código de Conducta de la PGR. No podría dar más información.

LEA TAMBIÉN: La PGR niega que remoción de Nieto fuera orden de Los Pinos