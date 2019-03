La PGJ investigará posibles fosas clandestinas de "Unión Tepito"

La procuradora de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que investigará si en la capital hay fosas clandestinas relacionadas a la "Unión Tepito".

"Acuérdense que hay una Comisión Nacional de Búsqueda, entonces esta parte se tendrá que coordinar con la Federación, ellos son quienes llevan la parte de la ley".

"Pero nosotros vamos a entrar, tenemos nuestra fiscalía de desaparecidos, que por cierto la acabamos de cambiar, se hizo la fiscalía", dijo.

Cuando se le preguntó si existen las fosas o no, la abogada de la Ciudad se negó a asegurar dicha información. "No... no. Sería irresponsable, pero lo estamos viendo. No vamos a decir que no hay".

Sin embargo, después dijo: "Yo no tengo reportes de fosas, si lo tuviera reportes de fosas ya habría ido a abrirlas".

JM