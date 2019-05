La Corte perfila revés a proyecto contra ley de salarios de AMLO

Pleno de #SCJN inició el análisis de la Ley de Remuneraciones:



��Ministros no están impedidos para resolver. A.I.’s buscan preservar orden constitucional, no hay interés particular.



��Zaldívar, Piña y Esquivel por sobreseer. Reciente reforma a ley dejó sin efectos la anterior. pic.twitter.com/1Pcqen7egn