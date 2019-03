La CNTE exige que se consideren sus propuestas para avanzar

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron con diputados federales y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Esta es la cuarta reunión de alto nivel que sostienen los profesores con autoridades de la SEP. El líder de la sección 22, Eloy López, consideró que aunque haya diálogo, si no se les considera, no sirve de nada.

"El hecho de tener el diálogo no significa que avance. Las propuestas que nosotros generamos deben de considerarse para tener un avance. De no ser así, pareciera que los diálogos no sirven. Deben de ceder, deben de entender que esta posición no es una necedad ni un berrinche".

Hoy, la coordinadora celebrará una nueva asamblea estatal en Oaxaca para determinar si los maestros se quedan en la Ciudad de México, se van o se regresan la próxima semana.

"Tenemos una reunión, más tarde vamos a convocar a la Asamblea Estatal de la sección 22 donde se van a definir los diferentes acuerdos y acciones que se puedan dar", dijo Eloy López.

Mientras tanto, llegó un autobús proveniente de Chiapas con maestros de la sección 7 para reforzar el plantón frente a la Cámara de Diputados y más tarde, se sumarán profesores de la sección 18 de Michoacán a la protesta del medio día.

El dirigente magisterial dijo que la disidencia "no estamos de acuerdo porque las propuestas que se hicieron como coordinadora no se retomaron", dijo.

"Seguimos acordonando la Cámara de Diputados. Todavía no lo determinamos, más tarde tendremos una asamblea que estaremos acordonando las diferentes secciones".

La determinación sobre la acción de los maestros dependerá de los avances que se vayan logrando para los docentes.

En entrevista a su llegada a las instalaciones de la SEP en la calle de Donceles 100 donde se celebra la reunión, dijo que los partidos de oposición a Morena han buscado mantener la nueva reforma educativa lo más parecida posible a la de 2013.

El objetivo de los profesores es que el ingreso al magisterio se decida entre las autoridades locales y la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educción (SNTE) en cada estado, en Oaxaca sería la sección 22.

"No podemos ser rehenes de que la fuerza minoritaria marque la política. Nosotros establecemos que sea a través del escalafón, no es un pase automático sino que se fijen los criterios tanto por la representación del patrón o patrón sustituto, que sería el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y la representación sindical que sería la dirigencia seccional", señaló.

Demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "escuche" a los maestros y que se hagan las modificaciones necesarias para que se retiren las partes de la iniciativa que afecten a la educación y los derechos laborales de los docentes.

Rechazó que la sección 22 se encuentre sola en esta serie de protestas, al señalar que cada entidad ha realizado acciones de acuerdo con sus condiciones particulares.

JM