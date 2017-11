La CJF destituye a magistrado acusado de acoso

Suspendido indefinidamente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por presunto acoso sexual a una juez y otras servidoras públicas del Poder Judicial federal, el magistrado Fernando Reza Saldaña niega la acusación en su contra.

Integrante del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, afirma que se defenderá una vez que concluya la investigación.

"Estuve a punto de renunciar, pero dije: ‘no, me voy a esperar a la resolución, a ver de qué me voy a defender’, porque ante la humillación sí me sentí muy mal, pero voy a esperar al resultado de la visita", dijo, luego de que visitadores entraron a su oficina el 25 de octubre para notificarle de la suspensión.

El CJF informó vía transparencia que de 17 denuncias presentadas por acoso sexual, desde 2006 a la fecha, ninguna ha procedido.

En dos de éstas no se acreditó la conducta del denunciado; otras 13 fueron declaradas improcedentes o infundadas.