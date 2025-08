El día de ayer, la Fiscalía Federal de Estados Unidos dio a conocer que no buscará la pena de muerte en contra de Ismael "El Mayo" Zambada, Rafael Caro Quintero ni para Vicente Carrillo .

Tanto Caro Quintero como Zambada, se han declarado inocentes de una serie de cargos de narcotráfico y, de momento, se desconoce si el haber descartado la pena de muerte indica alguna posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con uno o ambos hombres .

Los fiscales no hicieron más comentarios después de dar a conocer su decisión en breves cartas dirigidas a los jueces, en las que la secretaria de Justicia Pam Bondi les instruyó no solicitar la pena de muerte para Caro Quintero, Zambada ni para un tercer acusado, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como "El Viceroy".

La abogada de Caro Quintero, Elizabeth Macedonio, aseguró que ella y su cliente " ansían resolver este asunto rápidamente para dar un cierre a todas las partes ". Por su parte, el abogado de Zambada, Frank Pérez, se limitó a decir que la decisión del gobierno " representa un paso importante hacia una resolución justa ".

Los casos se dirimen en el mismo tribunal federal de Brooklyn donde fue juzgado y condenado el cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El cártel de Sinaloa es uno de los grupos delictivos más antiguos de México. Es uno de los principales protagonistas en el tráfico de drogas, al grado que un exmiembro del gabinete mexicano fue condenado por aceptar sobornos para facilitar las labores del cártel .

De ser un grupo regional, Guzmán y Zambada lo convirtieron en un importante productor y contrabandista de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, según las autoridades.

Aunque Zambada era considerado el estratega y negociador del cártel, los fiscales han dicho que también estaba involucrado en sus actos de violencia, e incluso en un momento llegó a ordenar el asesinato de su propio sobrino.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la decisión de la Fiscalía de Estados Unidos?

Este miércoles, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió su opinión acerca de la decisión de la Fiscalía Federal de EU acerca de no someter ninguno de los dos capos a la pena de muerte .

" Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. [...] Es parte de la política mexicana, no es un asunto personal. [...] cuando se extradita a un presunto delincuente, [...] el tratado de extradición establece reciprocidad, entonces cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. [...] No participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos " declaró la Presidenta.

A la doctora Sheinbaum también se le cuestionó acerca de la posibilidad de un acuerdo al que el gobierno de Estados Unidos pueda llegar con estos tres capos, del mismo modo que sucedió con Ovidio Guzmán, ante lo cual la Mandataria declaró que no existe, por el momento, ninguna información que pueda sugerir que el gobierno de Donald Trump esté llevando a cabo estas acciones con los criminales.

" Son decisiones del gobierno de Estados Unidos. [...] No sabemos qué acuerdo tengan con esta persona [Ovidio Guzmán], ninguno de los que estamos aquí sabemos a qué acuerdo llegaron porque no es público, no conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo ", aclaró Sheinbaum.

Para finalizar la intervención, la Presidenta declaró que el Gobierno de México seguirá extraditando a los criminales que atenten contra la seguridad del país.

Con información de AP.

