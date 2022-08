Katya Echazarreta: La tapatía recibe las llaves de CDMX por parte de Claudia Sheinbaum

Al entregar la llave de la Ciudad a la tapatía Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que las niñas pueden ser presidentas, jefas de Gobierno, veterinarias, doctoras y artistas, así como ir al espacio.

"Que nadie les diga que no pueden ser lo que ustedes quieran ser, ¿Quién de aquí quiere viajar al espacio como Katya, quién quiere ser ingeniera, doctora, veterinaria, artista, bailarina, música, científica, matemática? ¿Quién quiere ser Jefa de Gobierno? ¿Quién quiere ser Presidenta de la República? Qué nadie les pare sus sueños, las mujeres podemos llegar a donde queramos llegar", aseguró Sheinbaum en el evento.

Destaca talento de Katya Echazarreta

En ese sentido, Sheinbaum reconoció el talento de Katya y también el de todas las niñas y adolescentes de la capital. Por su parte, Katya contó lo que fue su vida desde pequeña y su deseo de viajar al espacio, ya que desde los siete años llegó a Estados Unidos, y pese a los retos llegó al espacio.

"Lo primero que necesitas tener cuando tienes una visión así tienes que creer en ti, tan sinceramente porque sólo así lo vas a lograr", expresó Katia Echazarreta, astronauta. Agregó: "(El espacio) Es lo más bonito que he visto en mi vida, yo pensaba de niña que el cielo y las estrellas eran lo más bonito, pero ahora que he visto el planeta Tierra les puedo decir que es lo más hermoso que he visto".

MA