Judicatura reubica a juez de caso César Duarte y Alejandro Gutiérrez

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reubicó al juez federal que ha mantenido una disputa con el gobierno de Chihuahua por la competencia para conocer del caso de Alejandro Gutiérrez, por el desvío de recursos públicos destinados a la entidad para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la sesión del Pleno del CJF, se acordó que el juez federal, Gerardo Moreno García, quien hasta ayer fungía como administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, será trasladado y reubicado en otro centro del estado de Chiapas.

De acuerdo con el CJF, la reubicación de Moreno García responde a que es de los primeros juzgadores en desempeñarse dentro del nuevo sistema y en ser administrador de un Centro de Justicia Penal Federal.

Por ello, participará en la inauguración del nuevo Centro ubicado en Tapachula, Chiapas, a donde quedará adscrito a partir del 1 de junio próximo.

Ayer miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés al gobierno de Chihuahua al desechar el recurso que interpuso contra la orden de que los casos de los ex duartistas debían ser del conocimiento del juez Moreno García.

El CJF confirmó que el juez ya dejó de conocer los casos que tiene para preparar su traslado como parte de la rotación regular que hace el Poder Judicial de la Federación de sus jueces y magistrados.

En consecuencia, ya no conoce ni del asunto de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI; Enrique Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y del ex director de Administración de dicha dependencia, Gerardo Villegas Madriles.

Los tres priístas están señalados por el desvío de 250 millones de pesos de recursos destinados al estado de Chihuahua para beneficiar campañas electorales del tricolor durante la administración del ex gobernador de la entidad, César Duarte, cuyo caso también era del conocimiento del juez Moreno García.

Otro asunto que el juez federal dejará de conocer es el de la Procuraduría General de la República contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero; y de su contador, Javier Nava Soria.