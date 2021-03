Joven confronta a su acosador en el transporte público

Si algo ha demostrado un movimiento como el denominado “8M”, es que la obligación de combatir la disparidad y violencia de género por parte de gobiernos y sociedad, no se ha concretado, y hechos como el que esta joven documentó el pasado 8 de marzo a bordo de la ruta 17 del transporte público en Cancún lo reafirman.

“Leve recordatorio de por qué marchamos, destruimos”

Verónica Aranda se encontraba a bordo de esta ruta cuando el flash de un teléfono celular captó su atención, provenía de un hombre que la estaba grabando. Pese al enojo e incomodidad del acto, la joven decidió confrontar al acosador y reclamarle su actitud. La confrontación fue grabada y compartida en redes sociales por la misma joven, quien asegura haberlo hecho con miedo: “Estaba temblando pero pude”, comparte en Facebook, junto con un “leve recordatorio de por qué marchamos, destruimos”.

“A ver, no crea que no lo vi que me está grabando”, dice en uno de los videos; “¡pésimo día para grabarme las piernas!”, sentencia Verónica al hacer frente a su acosador, quien intenta disculparse. La joven le indica que presentará su queja ante Igualdad de Género antes de descender de la unidad y exigirle al hombre que no se vuelva a meter con ninguna mujer.

En las imágenes se escucha a otra persona, supuestamente el conductor del autobús, reprobar la actitud del pasajero señalando que era una falta de respeto.