José Mujica llama a combatir el odio en México

José Mujica, ex presidente de Uruguay, hizo un llamado a todas las personas para liberarse del odio debido a que es un sentimiento que daña la humanidad y al que todos están expuestos.

"Es una forma superior de felicidad el despojarse del odio, el olvidarse de las ofensas, eso es aprender a vivir en libertad"

Durante el encuentro latinoamericano "México ante los extremismos: el valor de la cultura ante el odio", el uruguayo expresó que este sentimiento es capaz de afectar no sólo a la persona que lo posee, sino a terceros: "El odio es ciego como el amor, pero te destruye, no ataca sólo a terceros mismos, también ataca a terceros. Hay que luchar por liberarse del odio, todos los seres humanos estamos a un paso de caer en actitudes fanáticas, todos los seres humanos estamos expuestos a generar síndromes de odio".

Insistió que la lucha contra el odio y el fanatismo es un trabajo permanente y requiere del cambio de la conducta de cada persona. "Es una forma superior de felicidad el despojarse del odio, el olvidarse de las ofensas, eso es aprender a vivir en libertad. Luchar por despojarte del odio es luchar por una humanidad superior", señaló Mujica.

En su intervención, el ex presidente uruguayo lamentó que los latinoamericanos estamos atomizados cuando lo que más se requiere es que nuestros países estén unidos para enfrentar los brotes extremistas y xenófobos. "No importa ser de derecha, de izquierda o de centro, hay que tener la capacidad de soñar. Nunca vamos a integrarnos si no tenemos la voluntad política", aseveró Mujica, quien también habló sobre la desigualdad de los países latinos en la globalización y en la economía de mercado.

La presentación de José Mujica se hizo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y formó parte de sus actividades oficiales en México, que iniciaron el pasado domingo en el informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

JM