José Luis Pech entraría por Palazuelos en Quintana Roo

El senador de Morena, José Luis Pech, se prepara para convertirse en el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, lo que podría hacerse oficial este sábado, durante la Asamblea Nacional.

Luego de que trascendió que MC bajará de la contienda al actor y empresario Roberto Palazuelos, el legislador morenista publicó un video en redes sociales en el que expresó su decisión de no apoyar a la candidata de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama.

“He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde (PVEM) y Morena a la gubernatura; y sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos ni escucharnos”.

José Luis Pech aseguró que no existen condiciones para la unidad en Morena rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio en Quintana Roo.