José Antonio Meade presenta su libro “El México que merecemos”

El candidato presidencial José Antonio Meade presentó su libro “El México que merecemos”, con el que pretende abrir un “espacio de debate” rumbo a las elecciones del 1 de julio.

El ejemplar despertó expectación después de que, a principios de este mes, Meade afirmó en una entrevista que la obra saldría a la venta en los próximos días, pero que no recordaba el título.

El aspirante de la coalición Todos por México animó a los ciudadanos a leerlo, pues argumentó que se trata de “entender qué nos están proponiendo, cuáles son las consecuencias” de lo que proclaman sus contrincantes electorales.

Acompañado por su esposa Juana Cuevas, Carlos Alazraki y Vanessa Rubio, afirmó que “merecemos un México donde no se tenga miedo, no haya razón de expresar molestia por la corrupción”, porque ésta debe desterrarse ya de la política, “un México en donde no vivamos con la frustración de una pobreza que no hemos podido combatir”.

Por otra parte, Meade aseveró que para tener un verdadero Estado de Derecho, “los delincuentes (deben) estar en la cárcel, no en las calles, y mucho menos en el Senado”, con referencia a Nestora Salgado, aspirante por Morena al Senado del país.

“Estado de Derecho implica que no se den violaciones, que no se dé tortura, que no se dé violencia selectiva, que tengamos un país seguro, que no se den espacios de violaciones de derechos humanos que hoy a México preocupa”, indicó.