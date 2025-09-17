Jornada laboral: ¿Qué se sabe sobre la propuesta de crear una prima sabatina?

El pasado 2 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió dos iniciativas del Congreso de Baja California en materia de jornada laboral, las cuales fueron turnadas a comisiones para su análisis. Entre los puntos más destacados se encuentra la propuesta de crear una prima sabatina, un beneficio que actualmente no existe en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con la iniciativa enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se plantea reformar los artículos 59, 69 y 71 de la Ley Federal del Trabajo para establecer la jornada laboral de 40 horas. Por este periodo, los trabajadores deberán gozar de al menos un día de descanso con salario íntegro, procurando que esos descansos sean los sábados y domingos.

El elemento que llama la atención en estas propuestas es que precisamente se menciona que quienes laboren en sábado y domingo reciban una prima adicional mínima de 25% sobre el salario de los días ordinarios. Actualmente, la legislación contempla la prima dominical, pero no hay un pago extra por trabajar los sábados, por lo que la iniciativa de reforma busca equilibrar la carga laboral y reconocer los sacrificios de quienes cumplen turnos durante los fines de semana cualquiera que sea el día.

Por otro lado, la segunda iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y propone reformar la fracción IV del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para precisar que por cada 40 horas de trabajo se debe otorgar un día de descanso obligatorio con goce de salario íntegro.

Con estas propuestas, el Congreso de Baja California busca colocar en la agenda nacional un debate que podría significar una mejora en los derechos laborales, especialmente para quienes trabajan en jornadas extendidas o en fines de semana.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó que el análisis continuará en las comisiones correspondientes, y será en próximas sesiones cuando se determine el rumbo de estas reformas.

