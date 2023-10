Los primeros mexicanos rescatados de Israel, tras los ataques del grupo paramilitar Hamás, arribaron anoche a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, tras más de 20 horas de vuelo.

Son 135 connacionales originarios de los Estados de Nayarit, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México.

Llegaron a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), matrícula 3528, y fueron recibidos por sus familiares y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El primer vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana realizó una escala técnica en Shannon, Irlanda, para continuar con su trayecto hacia nuestro país. Después realizó una escala en Antalya, Turquía y Gander, Canadá y Carolina del Norte. El general Leobardo Ávila Bojórquez comandó este avión.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones (SRE), indicó que cada una de las 276 personas que viene desde Israel “representan vidas salvadas y familias reunidas”.

“Mexicanas y mexicanos con nombre y apellido. Hijas, madres, hermanas, que hoy se reúnen en México”, expresó la canciller.

En este primer vuelo, viajaron los connacionales que presentaban el mayor riesgo y se identificaba como población vulnerable, como niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y quienes padecían enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión, entre otras.

Y llega el segundo avión

Con una diferencia de tres horas, llegó el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Base Aérea de Santa Lucía con otros 144 mexicanos que fueron rescatados de Israel; esta aeronave hizo su última escala en Carolina del Norte.

Hay mil que quieren regresar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cerca de mil mexicanos que se encuentran en Israel están inscritos para regresar a México.

En su conferencia mañanera de ayer detalló que de los tres mexicanos que estaban reportados como desaparecidos tras los ataques del grupo Hamás, uno ya fue localizado; además, detalló que hay lista de espera para regresar al país.

“Hay como mil mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen. Y estamos también pendientes de las dos personas desaparecidas”.

“Salimos en el momento clave”

La entrenadora tapatía Blajaith Aguilar y las gimnastas Adirem Tejeda, Karen Villanueva, Kimberly Salazar, Sofía Flores, Julia Gutiérrez y Dalia Alcocer, quienes forman parte del equipo de gimnasia rítmica llegaron a México en el primer avión que mandó la Fuerza Aérea.

“Estaba la propia gente de Israel al cuidado de nosotros y de la gente, creo que salimos en un momento clave, cuando nos sacaron a nosotras comenzaron los ataques en la zona, salimos en el momento exacto”, comentó Aguilar.

Aunque hubo momentos de incertidumbre, con este hecho Aguilar compartió que se llevan un aprendizaje de "valorar la vida porque puede cambiar en un momento”.

Senador descarta afectaciones con Israel

Héctor Vasconcelos, propuesto por el Presidente López Obrador como próximo embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó que se haya dado un impacto negativo en la relación entre México e Israel, por el rechazo del Gobierno mexicano en condenar los actos terroristas de Hamás.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de Morena descartó que el conflicto que vive Israel afecte la relación bilateral con México y que repercuta negativamente en los distintos procesos de extradición pendientes que se llevan con aquel país.

“Son dos cosas totalmente diferentes, yo creo que una cosa es la relación bilateral donde nosotros en efecto hemos estado trabajando por mucho tiempo ya, en que Israel regrese a México a individuos que han cometido graves delitos, y por otro lado, está el deseo de México de contribuir a ser un país puente entre naciones o entre sectores de naciones en conflicto”, dijo el senador.

“Mantenerse como un país confiable para ambas partes, si tomamos partido de manera dramática por una u otra de las partes perdemos credibilidad como posibles vínculos”, indicó Vasconcelos.

Ubican a 19 guanajuatenses en países de la zona

Hasta ayer han sido ubicados 19 guanajuatenses en Israel y países vecinos, que esperan ayuda para regresar a su tierra.

Todos ellos son vacacionistas originarios de Irapuato, León y San Francisco del Rincón, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Los connacionales contactaron al Gobierno del Estado por medio de familiares, amigos o mensajes en redes sociales. Dijo que la Secretaría de Atención al Migrante y Enlace Internacional estableció contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la que se tiene buena relación, para la repatriación de los guanajuatenses.

Señaló que la cancillería ha pedido llenar fichas con los nombres completos y ubicación de los vacacionistas, en lo que apoya su secretaria particular.

Rodríguez Vallejo informó que también se están auxiliando con la embajada de Egipto para ver de qué manera se pueden hacer los traslados. “No es tan rápida la salida como algunos quisieran, pero se va a dar, tiene que ser segura, y vamos a garantizar que vuelvan todos”.

Comentó que la mayoría se encuentran bien en lugares seguros, pero temerosos por lo que pasa en la región, y con el riesgo de que eso pueda crecer.

La historia de amor que Hamás masacró

El cielo y la tierra empezaron a arder en el desierto de Neguev, a escasos kilómetros de la Franja de Gaza. Eran las 6 de la mañana del 7 de octubre del 2023 cuando el ritmo de la música electrónica en el festivan Tribe of Nova se empezó a disipar por los estallidos de las bombas que caían por toda la zona: ¡Boom, boom, boom!

“¿Qué está pasando? Corran, corran”. Así eran los gritos que empezaron a decir las cerca de 3 mil personas, israelíes y extranjeros, que participaban en el evento. Pasaron solo segundos para que, entre bombas y el polvo del desierto, la gente entendiera que era un ataque despiadado de Hamas.

“Estamos en guerra”, informó de inmediato Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. A esa misma hora, con el estallido de los primeros misiles, la pareja de colombianos Antonio Macías e Ivonne Rubio llamó a sus familiares. Ella le dijo a su papá Julio: "Papi, papi, estamos en guerra".

Mientras tanto, Antonio le decía a su mamá, Claudia, quien apenas podía abrir los ojos, que estaban lanzando bombas, que se iban a buscar un búnker y que cuando estuvieran a salvo se comunicarían.

Fue tal la sorpresa que Claudia pensó que había soñado que su hijo la llamó. Una vez despierta, viendo las noticias, se dio cuenta de que su hijo estaba corriendo peligro de muerte.

Alex Macías, primo de Antonio, le contó a El Tiempo los difíciles momentos por los que está atravesando la familia en Tel Aviv, capital de Israel, pues desde esa comunicación no saben nade de él y este miércoles se informó una noticia devastadora: las autoridades israelíes hallaron el cuerpo de Ivonne entre los 260 cadáveres que dejó el ataque en la zona del festival musical.

Esto no fue un sueño, esto es verdad”, recordó Alex sobre lo que le contó su tía respecto al momento cuando su hijo la llamó ese sábado.

Antonio, quien nació en ese país, e Ivonne empezaron su relación desde hace unos tres años. Él tenía una hija y ella, un niño. Los cuatro se unieron como familia y vivían en Kfar Saba, donde el joven tiene una barbería, oficio que aprendió desde niño de sus padres, quienes migraron hace más de 30 años de Colombia a Israel. De hecho, fue Claudia quien le enseñó todo sobre el oficio.

Para el viaje al festival Tribe of Nova, la pareja le pidió el favor a Claudia que se quedara con los niños. Así, los jóvenes emprendieron su viaje a la frontera con Gaza. Era su celebración de aniversario y les encantaba la música electrónica. Al momento del ataque no solamente caían misiles. También hubo una incursión armada. La zona donde los carros de los visitantes estaban estacionados fue asonada y en las imágenes se ve los restos de los vehículos cuando intentaban huir.

Antonio le dijo a su mamá que intentaban correr hacia un búnker o una ciudad cercana donde unos amigos. Esa fue la última conversación. En videos posteriores se ven a decenas de jóvenes arrastrados y golpeados por milicianos de Hamás.

Las esperanzas de la familia de Antonio parecen agotarse. En una conversación telefónica, Claudia le dijo a Alex: “Hijo, yo no sé si mi hijo vaya a aparecer vivo o muerto. Lo más importante es lo que nosotros hicimos en vida por ellos”.

En las palabras de Claudia suena la resignación por la suerte de Antonio. También dejó claro que sus súplicas en oraciones. “No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó. Lo que le pido a Dios es que no lo hayan secuestrado y que no lo estén torturando. No quiero que Ivonne ni él vivan esas cosas. Estoy preparada para las cosas buenas y malas”, dijo Alex sobre los mensajes de su tía.

Aunque las expectativas no son las mejores, a los celulares de la familia llegó una imagen a la cual se aferran. Es la de un joven de pelo largo herido en una camilla siendo atendido por una enfermera. No obstante, es imposible comprobar que sea él.

El temor de la familia es que Antonio esté secuestrado, pues estaría sufriendo todo tipo de vejámenes hasta causarles la muerte.

Voz del experto

Ruslan Trad, investigador del Laboratorio de Análisis Digital del Atlantic Council (DFRLab)

¿Redes sociales para sembrar terror?

El asesinato de una mujer mayor divulgado en Facebook, combatientes informando a israelíes por medio de una transmisión en vivo sobre la muerte de familiares y videos humillantes de rehenes en Gaza, son ejemplos de la masiva propaganda de Hamás que pretende paralizar a Israel usando el terror, según los expertos.

El sábado, Mor Bayder contó que no recibió el habitual mensaje de su abuela: “Mori, mi amor, ¿estás despierta?”. En cambio, la joven israelí relató que descubrió en las redes sociales imágenes “brutales” del asesinato de su abuela, durante la ofensiva lanzada por el movimiento islamista palestino Hamás en una aldea fronteriza con la Franja de Gaza.

“Un terrorista irrumpió en su casa, la asesinó, tomó su teléfono, fotografió el horror y lo publicó en su muro de Facebook. Así es como lo averiguamos”, detalló en un testimonio escalofriante publicado en la red social que fue compartido por varios miembros de su familia.

En la cadena de televisión israelí Canal 13, Mor Bayder contó llorando que el asesino llamó a su tía para obligarla a ver las imágenes de su abuela “tirada en un baño de sangre” en su casa en Nir Oz, un kibutz situado a dos kilómetros de la Franja de Gaza, donde varios israelíes están desaparecidos desde el ataque de Hamás.

Difusión intencionada

Desde el pasado fin de semana, el grupo terrorista palestino comparte numerosos actos de violencia a través de fotos y videos publicados en Internet. “Es intencionado: el objetivo es generar un sentimiento de impotencia, parálisis y humillación”, explicó Michael Horowitz, analista de seguridad para la consultora Le Beck International.

Una de las grabaciones que mayor impacto tuvo en la opinión pública fue la de una mujer desnuda, aparentemente inconsciente, en la parte trasera de una camioneta entre los gritos de hombres armados. Su madre la identificó como Shani Louk, una joven israelí y alemana de unos 20 años que participaba en la fiesta electrónica que se convirtió en una matanza en el desierto.

Otras imágenes de una familia postrada en el suelo dieron la vuelta al mundo. Un niño de seis o siete años llora y se resiste a creer que su hermana murió. Le pregunta a su madre si va a volver, ella le responde “no” y se lanza sobre su hijo para protegerlo justo en el momento en que un secuestrador pasa por delante de las cámara.

Estos métodos de propaganda no son nuevos para Hamás, señala el investigador Ruslan Trad, del Laboratorio de Análisis Digital del Atlantic Council (DFRLab). Pero son “mucho más sofisticados”, y “sin precedente a esta escala” debido al gran número de víctimas israelíes, algo igualmente inédito.

Trolls iraníes y rusos

Estos relatos también encuentran un fuerte eco porque son “sistemáticamente transmitidos por los trolls -personas con identidad desconocida que publican mensajes provocadores- iraníes y rusos, y amplificados por los medios estatales”, agregó David Colon, profesor de Sciences Po París.

“Hamás y los medios palestinos, que están asociados o no, proporcionan pruebas de crímenes de guerra”, indicó Michael Horowitz en referencia a este movimiento islamista que ya fue catalogado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea después de una serie de ataques suicidas en las décadas de 1990 y 2000. “Hamás y sus aliados no temen ser acusados de haber cometido crímenes de guerra y masacres”, recalcó.

Con información de AFP

