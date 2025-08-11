Mi Beca para Empezar: Esta es la fecha de pago para surtir la lista de útiles

El Gobierno de la Ciudad de México refuerza su compromiso con la educación a través del programa social “Mi Beca para Empezar", diseñado para ayudar a estudiantes de preescolar y primaria en la capital.

Este apoyo económico busca evitar que niñas y niños interrumpan sus estudios por falta de recursos, brindándoles la oportunidad de adquirir útiles escolares, uniformes, libros, alimentos y cualquier material esencial para continuar su formación académica.

El beneficio se entrega mediante una tarjeta exclusiva e intransferible, asegurando que cada estudiante reciba directamente el apoyo destinado para cubrir sus necesidades escolares y completar con éxito esta etapa educativa.

Esta es la fecha de pago para surtir la lista de útiles con “Mi Beca para Empezar”

A través de redes sociales el Fideicomiso Bienestar Educativo de la CDMX (Fibien) informó que a partir del próximo viernes 15 de agosto se deposita el apoyo de uniformes y útiles escolares 2025-2026 a las y los estudiantes de preescolar, primaria y CAM laboral.

Lo anterior debido a que los estudiantes de secundaría no recibirán apoyo todavía ya que tienen que recoger la tarjeta única del programa.

Quienes sí recibirán el apoyo económico a partir del 15 de agosto lo harán a través de su tarjeta “Bienestar para niñas y niños, mi Beca para Empezar”.

El apoyo económico depende del grado educativo en el que se encuentren estudiando y de acuerdo con lo informado por el Fibien son los siguientes:

970 pesos Preescolar

970 pesos CAM Preescolar

1100 pesos Primaria

1100 CAM Primaria

1180 pesos CAM Laboral

