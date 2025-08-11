Reconocen trayectoria profesional y social del Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas

La Organización Mundial de Abogados Sección México (OMA), presidida por el Mtro. Óscar Juárez Cárdenas, celebró su Noveno Aniversario con un evento de gala el pasado sábado 9 de agosto, en el que se rindió homenaje a destacados abogados de todo el país.

Durante el evento, la OMA entregó la Medalla al Mérito Jurídico “Guerrero de la Justicia Social” al Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas, abogado y servidor público jalisciense. Actualmente, el Dr. Pérez Rojas ocupa el cargo de Gerente Nacional de Abasto Social de Leche para el Bienestar (antes Liconsa) , misma que abastece diariamente a más de 6.3 millones de derechohabientes en todo México, brindando apoyo alimentario a los sectores más vulnerables.

Pérez Rojas ha sido reconocido por su sobresaliente carrera como abogado litigante, docente y servidor público, siempre con un enfoque en la justicia social y el bienestar comunitario. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Penal, y doctor en Derecho en materia civil, además de contar con un doctorado en Políticas Públicas. Su compromiso y esfuerzo han sido reconocidos en diversas ocasiones, siendo galardonado como Profesionista Destacado de Jalisco en los años 2016 y 2024 por el gobierno estatal.

Magda Erika Icela Castillo Vega, Presidenta Electa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; el Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas, Gerente Nacional de Abasto Social de Leche para el Bienestar; Mtro. Oscar Juárez Cárdenas, Presidente de la Organización Mundial de Abogados Sección México y el Magdo. Luis Alberto Camacho Lupercio, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Asimismo, fue presidente del Colegio de Abogados de Jalisco “Alberto Orozco Romero” y ha sido socio honorario de más de 15 colegios de abogados del estado. En 2011, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco lo nombró Jurista Jalisciense del Año, y el Senado de la República lo reconoció por su labor al servicio de los más necesitados en México.

Su carrera profesional le ha permitido incursionar en el servicio público, donde ha ocupado cargos como jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTE en Jalisco, Director de Coordinación y Seguimiento Jurídico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Gerente de Estrategia Institucional en Seguridad Alimentaria Mexicana. En su actual puesto, al frente de la Gerencia Nacional de Abasto Social en Leche para el Bienestar, ha logrado un crecimiento significativo del padrón de derechohabientes, impactando positivamente a más de 6.3 millones de mexicanos con la entrega de leche fortificada, un alimento esencial para su nutrición.

Durante la ceremonia, Pérez Rojas expresó que "este inmerecido reconocimiento, me motiva a ser mejor como servidor y como persona, a seguir día a día entregando lo mejor de mí para mi país y para Jalisco. Tenemos que dar mejores resultados, superar las metas porque se trata de ayudar a los que menos tienen a que salgan adelante”.