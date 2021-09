Se cumplen 200 años de la consumación de la Independencia de México y Google preparó un doodle para la ocasión. Una china poblana, el preciado pozole y un zarape son algunos de los protagonistas de este Doodle que diseñó el ilustrador mexicano Magdiel Herrera quien, en entrevista, platicó sobre el proceso creativo de este proyecto y compartió algunos consejos para aquellos que quieran trabajar en esta área.

Para Herrera, ser un "Doodler" —las personas encargadas de crear los doodle de Google— era un sueño que comenzó en sus años universitarios, cuando hacía su servicio social y apoyaba en la organización de cursos y talleres, entre los cuales participó un ilustrador que ya había creado un doodle. "Yo ahora sí que era el que llevaba las galletitas, el café, ya sabes esas chambitas, pero siempre me metía de oyente a todas las clases que podía y ahí fue donde conocí a este ilustrador que justamente había hecho un doodle".

���� Happy Independence Day! Viva Mexico! ����



Today, Mexico celebrates 200 years of independence & a rich heritage steeped in centuries of progress & freedom ��#GoogleDoodle �� by guest artist Magdiel Herrera → https://t.co/NZd7UHohMQ pic.twitter.com/JguHXggzKe — Google Doodles (@GoogleDoodles) September 16, 2021

Entonces, a Magdiel le surgió una inquietud, la cual, como buen millenial no dudó en "googlear": ¿Qué tengo que hacer para hacer un doodle? "Pues no me apareció nada, entonces desde entonces me quedé con la duda", cuenta el ilustrador. Mientras tanto, Herrera continuó con su camino profesional, trabajando en una agencia y a la vez en sus proyectos personales en sus tiempos libres.

"Ahí fue cuando creé una de mis series justamente inspirada en México que se titula Viva México Cabrones. Empezó a pegar en redes sociales, tuvieron buen alcance y comenzaron a hablar de ella en otras revistas digitales", explica Herrera. La popularidad del trabajo de Magdiel lo encaminó a cumplir uno de sus sueños. Fue aproximadamente hace dos meses cuando recibió un mensaje, vía Instagram, de una persona del equipo de Google, pero el ilustrador no lo vio a tiempo.

"Cuando lo vi tenía como cuatro días ahí y dije '¡no puede ser! ¡Ay no, a ver si no se cebó o ya buscaron a alguien más!'. Busqué en mi correo y no había ningún mensaje. Ese mismo día me escribió y me dijo 'Magdiel, creo que tienes mal tu correo, pero ya lo encontré. Te queremos invitar a hacer un doodle'", recuerda el artista sobre cómo por un momento creyó haber perdido esta oportunidad. "Ahí fue que entendí que (uno logra hacer un doodle) por invitación", confirma Herrera.

¿Qué hay detrás del Doodle de la Independencia de México?

El detrás de escenas del Doodle que le conmemora los 200 años de la consumación de Independencia de México El primer paso para diseñar este doodle del 16 de septiembre fue poner en contexto sobre la fecha que se celebra y los elementos de la obra del artista que le interesan a Google, como la iluminación y textura de sus ilustraciones, y ejemplos de doodles que se han presentado en años anteriores, explica Magiel Herrera. Sin embargo, estas indicaciones no implican limitaciones.

"Me dejaron ser muy libre en lo que quería hacer y me dieron muy buenos consejos, lo cual me gustó mucho porque así fue evolucionando desde el boceto hasta la versión final", declara el ilustrador sobre el proceso. Para esta ocasión, Herrera presentó tres propuestas, todas con técnica en 3D, pero al final muy distintas: "Una era muy al estilo 'paper cut', como si fuera papel cortado y empalmado de forma que crea varias capas. El otro era con las letras de Google personificadas y el tercero trataba sobre usar personajes, naturaleza y elementos culturales", explica.

Al final, Google elige la propuesta, que para suerte fue la que también más le gustaba a Herrera por el impacto visual que causaba: el doodle con elementos culturales que sustituyen una por una de las letras del logo. La selección de estas figuras no fue al azar. Primero Magiel hizo una lista de todos los objetos, personajes o símbolos que relaciona con México y el Día de la Independencia, y que a la vez puedan encajar con las letras del logotipo, ya sea de forma obvia o más sutil.

"Empecé a ver qué elementos podía empatar ya fuera en color, como el cactus con la ‘L’ verde de Google, y cómo en 3D iba a poder hacer la forma de la letra, como el vestido, que es más sutil y que no se ve tal cual la 'G'", detalla Herrera, quien también explica que, aunque trabaje en tercera dimensión, prefiere iniciar sus trabajos en lápiz y papel, y no en computadora, porque así “la mano y la imaginación fluye más", asegura.

Después del boceto, el artista comienza a trabajar en computadora, donde hace los trazos más limpios, inicia el modelado en 3D, prueba las texturas -en este caso la tela del vestido- para así crear los patrones de éstas y aplicarlas donde corresponde. Luego se encarga de la iluminación para dar mayor profundidad en los modelados y por último, afina detalles, como las chapas de la bailarina.

¿Pero qué llevó a Herrera a lograr la invitación de Google para crear un doodle?

Cuando inició su carrera profesional, Magdiel Herrera también lidió con las preguntas existenciales que causa la búsqueda de un estilo propio como ilustrador, aunque con el paso del tiempo encontró la respuesta. "Al menos desde mi punto de vista, encuentras tu estilo cuando dejas de querer ser como los demás (...). Cuando seas tú mismo es cuando empieza a fluir tu estilo", afirma.

Herrera explica que en algún punto se "hartó" de tratar de emular a los ilustradores porque no conseguía dibujar como ellos; "dije 'bueno, voy a hacerle como a mí me quede. Y ahí fue cuando empezó a quedar. Luego lo empecé a pulir y al final, como en un año, descubrí cuál era mi propio estilo". Además de dejar fluir su creatividad y pulir su estilo, Magdiel explica que otro elemento que le ayudó a impulsar su carrera fueron sus proyectos personales. Además de su trabajo de día a día, Herrera comenta que además de ser diseñador, está esta otra faceta de artista que también hay que explorar.

"Creo mis proyectos artísticos personales, literal es una expresión, no busco ganar dinero con éstos", trabajos que aprendió el artista pueden llegar a llamar la atención de futuros clientes. "Empecé a crear todo lo que pienso, creo, vivo, las experiencias y viajes. Tato de expresarlos en 3D o collage y me han traído trabajos; empecé a hacer collage y me llegaron trabajos para hacer collage, lo mismo con el 3D, pero en otras partes del mundo. Hacer lo que quieres, sin ninguna paga, en un futuro puede convertirse en un anzuelo", asegura.

Con respecto a cortar con la precariedad del trabajo de los ilustradores, Herrera recomienda a todos aquellos que están por iniciar sus carreras en el ámbito artístico que valoren su trabajo y se atrevan a cobrarlo justamente, para que en un futuro próximo, el gremio pueda cobrar justamente. Entre sus próximos planes, Magdiel planea seguir desarrollando su serie Viva México Cabrones, pero en versión animada, así como series culturales sobre los otros países que ha conocido, como Egipto, Israel y Cuba.

AC