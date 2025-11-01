La tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025, una potente explosión en una tienda Waldos, ubicada en pleno centro de Hermosillo, dejó un saldo preliminar de 22 personas fallecidas y varios heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad.

Según los primeros informes, el estallido se registró cerca de las 3:00 p.m. en el establecimiento localizado en la esquina de las calles Doctor Noriega y Matamoros, una de las zonas comerciales con mayor afluencia en la capital sonorense.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

Tras la explosión, comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas debido al riesgo de un mayor siniestro.

Bomberos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se movilizaron rápidamente para sofocar las llamas, mientras unidades de rescate atendían a los heridos en el lugar.

A través de un comunicado, Protección Civil hizo un llamado a la población para evitar la zona del siniestro y permitir el paso de los vehículos de emergencia.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos facilitar el acceso a los equipos de rescate y asegurar que se mantuviera libre el perímetro acordonado.

Lesionados graves y traslado a hospitales

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención en el sitio y trasladaron a las víctimas al hospital más cercano, la Clínica del Noroeste, donde se les proporcionó atención médica especializada.

Mientras tanto, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión.

Se están analizando los posibles factores, como fallas mecánicas en el vehículo o la presencia de materiales inflamables.

El incidente ha conmocionado a la comunidad hermosillense, que aún no logra asimilar el alcance de la tragedia.

Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido y brindar apoyo a las víctimas y sus familias.

Por último, las autoridades de seguridad y emergencia han solicitado a los habitantes de Hermosillo que se mantengan alejados del área afectada y sigan las indicaciones de los cuerpos de seguridad para no obstaculizar las labores de rescate y control del incendio.

A través de sus redes sociales, el gobernador Alfonso Durazo publicó: "Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo".

Añadió que el Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos.

"He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes", informó al adelantar que se seguirá informando en las siguientes horas.

Cancela municipio festividades de Día de Muertos

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, informó que las actividades artísticas y culturales programadas en la Plaza Zaragoza, en el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos, así como el Concurso y la Marcha de las Catrinas previstos para este día, quedaron suspendidas en solidaridad con las personas afectadas por el lamentable incendio ocurrido en una tienda del Centro de la ciudad.

"Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses".

Se agradeció "la comprensión de la ciudadanía y de las y los artistas participantes ante esta decisión, que responde al respeto y empatía que nos distinguen como comunidad".

