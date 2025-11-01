Tren de carga de Ferromex se incendia tras descarrilarse en Hidalgo; reportan un lesionado

Tras el descarrilamiento y la explosión de varios vagones de un tren de carga en Tepetitlán, Hidalgo, los servicios de emergencia atendieron a una persona lesionada, informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por medio de un comunicado, la ARTF dijo que también acudieron elementos de Protección Civil para resguardar el perímetro en donde se registró el incendio y que, asegura, es una zona despoblada.

Agregó que la vía por donde circulaba el tren de carga que se descarriló y luego explotó dejando una columna de humo visible a varios kilómetros del área, era operada y concesionada por la empresa Ferromex.

Detalló que personal de la empresa implicada se movilizó al punto del siniestro para cooperar y agilizar la atención de este hecho.

En tanto, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario informó del suceso a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por lo que se mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para colaborar y recabar toda la información respecto del incidente.

Una fuerte movilización se generó esta mañana en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, luego del descarrilamiento y explosión de un tren.

De acuerdo con la Presidencia Municipal, la explosión y la columna de humo alertaron a las autoridades y a los habitantes de la zona, por lo que elementos de esta corporación acudieron a la cuarta manzana de la colonia centro, dónde se percataron que varios vagones del tren se encontraban incendiados.

El tren presuntamente transportaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos.

