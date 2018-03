Incendio en asilo de Monterrey deja dos muertos

Un incendio registrado la madrugada de este martes al interior de una estancia de ancianos, al sur de la capital regiomontana, dejó dos personas de la tercera edad muertas y 12 más intoxicadas, informó Protección Civil Nuevo León.

En un reporte, la dependencia indicó que la conflagración se inició alrededor de las 02:30 horas en la "Estancia Vista Hermosa", ubicada en el cruce de las avenidas Rio Tamesí y Río Amazonas, de la colonia Roma, hasta donde se movilizaron corporaciones de auxilio y de policía locales.

Mencionó que el siniestro fue notificado en principio al Servicio 911 y al arribo de rescatistas se apoyó y trasladó a ocho personas de la tercera edad en ambulancias de Cruz Roja Monterrey y Unidades Médicas y Traslados Básicos (UMT).

En el sitio se encontraban otras cuatro personas, las cuales aparentemente no presentaban lesiones, pero dos personas del sexo femenino, no identificadas, ya no contaban con signos vitales al arribo de los rescatistas, agregó Protección Civil estatal.

El fuego en el asilo de ancianos fue sofocado por brigadistas y "comenzó en la parte baja, lado posterior aparentemente porque tenían dos calentadores en el lugar", apuntó el reporte oficial.

Agregó que dos enfermeras encargadas del cuidado de los adultos informaron que al momento del siniestro eran 14 mujeres y dos hombres los que se encontraban en el lugar, de los cuales fueron 12 fueron trasladados a diferentes hospitales de la localidad por unidades de auxilio de la Cruz Roja, Emergencias Médicas y UMT.

En el lugar no se encontraba la encargada del asilo, cuyos daños se registraron sólo en la planta baja, en un cuarto de cuatro por seis metros, donde había colchonetas, dos burós, dos mesas y un mueble tipo clóset.

Personal de Protección Civil y Policía de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y Fuerza Civil acudieron también a la estancia para coadyuvar en las labores de apoyo.

A su vez, una unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) continúa con las investigaciones en el sitio del percance, mientras que los cuerpos de las occisas fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

OF