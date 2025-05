Impuesto a remesas impactará a familias mexicanas: Concanaco

El avance del paquete presupuestal estadounidense que incluye un impuesto a las remesas que envían los connacionales en Estados Unidos a México pueden afectar el gasto de las familias y las compras que hacen al comercio, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Aunque aún falta que la Cámara de Senadores estadounidense ratifique la propuesta que incluye imponer el 3.5% a las remesas que salgan de dicho país, la Concanaco dijo que hay que considerar que los republicanos cuentan con la mayoría en dicha cámara.

El organismo que agrupa a los comerciantes dijo que “existe la posibilidad de que ese nuevo gravamen sea absorbido por la persona que envía el dinero, con el objetivo de no mermar la cantidad que reciben sus destinatarios en nuestro país”.

Pero también puede tener efectos, por lo que dijo “esperamos que este impuesto no afecte el poder adquisitivo de las familias mexicanas ni el gasto que se ejerce en los comercios establecidos. Confiamos en que se encontrará una solución integral que minimice el impacto sobre este ingreso fundamental para millones de hogares”.

Añadió que una vez que se apruebe habrá que conocer el mecanismo que se utilice para implementar ese cobro y analizar si realmente disminuirá el monto de remesas que reciben las familias mexicanas.

La Concanaco Servytur dijo que defenderán los intereses de México y de sus comunidades “a través de la Cruzada Nacional por la Competitividad, promoviendo condiciones que fortalezcan la economía formal y protejan el ingreso de las familias”.

Cabe mencionar que la medida es parte de un paquete fiscal impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que originalmente proponía una tasa del 5%, pero se redujo al 3.5% tras negociaciones internas en el Congreso.

El impuesto se aprobó en la Cámara de Representantes con 215 votos a favor y 214 en contra, por lo que deberá discutirse y ratificarse por la Cámara de Senadores, la cual tiene mayoría republicana, se espera que este arancel entre en vigor el 4 de julio.

De acuerdo con datos del Banco de México en 2024, el valor de los ingresos por remesas que llegaron al país ascendió a 64 mil 745 millones de dólares, cifra superior a los 63 mil 319 millones de dólares de 2023, lo que significó un incremento anual de 2.3 por ciento.

La mayor parte de las remesas, 99.1% se enviaron a través de transferencias electrónicas, es decir, que los envíos en efectivo, especie y las money orders solamente representaron 0.7 y 0.2% del monto total. Se estimó que en efectivo y especie llegaron 481 millones y vía órdenes de pago 128 millones de dólares.

LA VOZ DEL EXPERTO

Arancel no beneficiará económicamente a EU

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base.

El impuesto a las remesas del 3.5% no beneficiará en mucho económicamente a Estados Unidos pero afectará a las familias de migrantes y municipios que dependen más de esas remesas, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base.

Siller explicó que se trata de un impuesto que no tiene un sentido económico sino político para desincentivar a la migración sobre todo de personas indocumentadas.

Detalló que lo que va a recaudar el Gobierno de Estados Unidos por el impuesto a las remesas sería el 0.46% de los ingresos totales del gobierno.

“Es decir no es nada, eso no genera una solución a la deuda del Gobierno de Estados Unidos y no representa nada para sus ingresos, pero para el caso de México sí”.

Gabriela Siller explicó que en los próximos días se verá un incremento en el envío de remesas mientras entra en vigor el nuevo arancel. “En el largo plazo sí vamos a ver una disminución en el envío de remesas”.

Dijo que es altamente probable que se busque enviar las remesas por otras vías, por lo que la recaudación y contribución al PIB de Estados Unidos serían mucho menores. Detalló que también se podrían gravar trasferencias electrónicas realizadas por los connacionales desde Estados Unidos a México para el pago de un servicio.

Castigo para los migrantes en la Unión Americana

Mireya Pasillas, académica del Iteso.

Mireya Pasillas, académica del Iteso, coincidió en que lo que se va a recaudar por concepto de remesas no representa una cifra significativa para sus ingresos.

“Más bien es una especie de castigo para los migrantes por estar allá. Es una forma de mandar un mensaje de que toda esta política antiinmigrante”.

La especialista dijo que las familias de migrantes recibirán menos recursos por sus remesas y eso representará que gasten menos, bajen su consumo y se restrinjan en gastos.

“Eso indirectamente tiene un efecto sobre el crecimiento económico, tal vez no será tan importante o fuerte porque, eventualmente, cuando la gente deja de gastar o disminuye su gasto, compra menos productos, y eso implica que las empresas van a tener que bajar su producción para ajustarse”.

Agregó que este impuesto también afectará a los municipios que dependen más de las remesas donde habrá menos dinero circulante para gastar en esas localidades.

Añadió que en Jalisco hay municipios que dependen mucho de esas remesas como Unión de Tula, Ojuelos de Jalisco y Degollado, donde reciben mil dólares en promedio por habitante.

“Si ya vienen recibiendo menos pesos por el tipo de cambio, este nuevo impuesto provocará que reciban menos y eso lo que va a generar en esas zonas es menor consumo, porque hay menos ingreso disponible”.