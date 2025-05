Estados Unidos asesta doble golpe a los migrantes

El Gobierno y el Congreso de Estados Unidos (EU) consumaron dos acciones contra los migrantes. Primero, la Cámara de Representantes aprobó el impuesto a las remesas: aunque se pretendía fijarlo en 5%, terminó dejándolo en 3.5%, pero afectará a los mexicanos que reciben dólares de sus connacionales.

La Secretaría de Economía de México y el sector privado externaron su preocupación, considerando que no es una medida favorable. El secretario Marcelo Ebrard advirtió que podría desencadenar acciones recíprocas de otras naciones. “Desde el punto de vista ético, gravas a los más pobres. El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre remesas, porque no es justo”.

Para la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, el paquete presupuestal estadounidense que incluye un impuesto a las remesas afectará el gasto de las familias y las compras que hacen. Aunque falta que la Cámara de Senadores lo ratifique, todo indica que así será. Por eso aseguró que defenderá los intereses de México y de sus comunidades “a través de la Cruzada Nacional por la Competitividad, promoviendo condiciones que fortalezcan la economía formal y protejan el ingreso de las familias”.

La medida es parte de un paquete fiscal impulsado por Donald Trump y se espera que el impuesto entre en vigor el 4 de julio.

Según el Banco de México, en 2024 los ingresos por remesas que llegaron al país superaron los 64 mil 745 millones de dólares. A esa cantidad se aplicaría el 3.5%, ya que 99.1% de esa suma se envía por transferencias electrónicas.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, afirmó que ese impuesto no beneficiará mucho a Estados Unidos, pero sí afectará a familias de migrantes de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Guerrero: los principales receptores. “En el largo plazo sí vamos a ver una disminución en el envío de remesas”.

Alertó que se podría gravar cualquier transferencia electrónica, ya sea para pagar un servicio o adquirir bienes, pero se debe esperar a la aprobación final.

Mireya Pasillas, académica del ITESO, dijo que es un “castigo”. Lamentó que en México sí afectarán el gasto. Y en Jalisco, el mayor impacto será en municipios como Unión de Tula, Ojuelos y Degollado.

Por otro lado, la Embajada de EU emitió una advertencia sobre la designación de Áreas de Defensa Nacional en su Frontera Sur, consideradas como extensiones de bases militares: cualquier persona no autorizada que ingrese será multada, arrestada, enjuiciada y encarcelada. Es la autorización para que el Ejército tome el control sobre terrenos federales, con el fin de avanzar en su política migratoria para mejorar la seguridad fronteriza y disuadir los cruces no autorizados. Así, el personal militar puede detener a las personas “ilegales”, pues Donald Trump busca evadir la llamada Ley Poss e Comitatus, que prohíbe que el Ejército se involucre en actividades policiales civiles, pero al convertir terrenos en instalaciones militares bajo jurisdicción del Pentágono, quienes los crucen no sólo pueden ser retenidos, sino que los cargos se agravan.

Ya se han creado dos Áreas de Defensa Nacional: la primera se ubica en Nuevo México y la segunda está en Texas, cerca de El Paso. Y van por más. “No entres. Arriesgas tu libertad en un viaje destinado al fracaso”, es la recomendación.

Arturo Santa Cruz, académico de la UdeG, explicó que la administración de Trump recurrió a una ley del siglo pasado que le permite militarizar la frontera. “Es una estrategia más agresiva que podría disuadir a potenciales migrantes de cruzar por zonas restringidas”.