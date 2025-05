El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez, aseguró que por el plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino, que ya cumplió seis días, se han visto “tremendamente” afectados alrededor de 11 mil 250 pequeños y medianos comercios del Centro Histórico.

Por ello, hizo un llamado a los maestros a que no abusen de la paciencia del Gobierno federal y lleguen a un acuerdo pronto, para no continuar con las pérdidas económicas de sus agremiados.

“Por lo menos en el Centro esta concentración afecta sobre todo a pequeños y medianos comercios, alrededor del 25% del total de nuestros afiliados (45 mil), que se ven tremendamente afectados”, dijo encuentro con los medios.

Vicente Gutiérrez señaló que, aunque no están en contra de las manifestaciones, ya no pueden abusar de la paciencia del Gobierno y deben ponerse de acuerdo, ya que no sólo afectan a los comercios, sino a los trabajadores y personas en su movilidad.

¿Qué busca la Coordinadora en las negociaciones?

Desde el pasado 14 de mayo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en la plancha del Zócalo capitalino para exigir la suspensión de la Ley del ISSSTE de 2007, así como un incremento salarial del 100 por ciento.

