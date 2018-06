Identifican a dos presuntos agresores de candidato asesinado en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, informó que están totalmente identificadas dos personas como los presuntos autores del homicidio de Fernando Purón Johnston, quien fuera candidato del PRI al Distrito I federal.

Sin dar detalles, adelantó que en próximas horas o a más tardar este miércoles, la Fiscalía General del Estado dará más información y anunciará órdenes de aprehensión.

Sin embargo, aclaró que el número de personas involucradas podría ser más amplio. Se negó a informar sobre el posible móvil hasta que se detengan a los responsables.

El mandatario estatal pidió prudencia e insistió que a más tardar el miércoles se podría concretar ante el Ministerio Público las pruebas necesarias para imputar a los posibles responsables.

"Hay cuatro líneas de investigación en este mismo tema. No podemos mencionarlas", comentó Riquelme. Asimismo, no precisó si ya hay personas detenidas por el homicidio del ex alcalde de Piedras Negras, pero dio a entender que sí, pues refirió que no se puede mencionar detalles hasta que se solicite la prisión preventiva.

Con motivo del Día del Padre, Cynthia Villarreal, viuda del candidato a diputado asesinado, publicó en Facebook un video del ultrasonido de su segundo bebé acompañado de un mensaje para su esposo.

Las declaraciones las hizo en Torreón, al término de la firma de la Instancia Regional de Coordinación de la Comarca Lagunera.

Encuentran cuerpo desmembrado en Torreón

Este martes, en distintos puntos de la misma ciudad, se encontraron restos humanos que, según fuentes de la Fiscalía, pertenecen a la misma persona. Primero fue en la colonia Primero de Mayo que se reportó el hallazgo de un cuerpo decapitado antes de las 8:00 de la mañana.

Más tarde se reportó que a las afueras del edificio de Desarrollo Social se encontraba una cabeza humana dentro de un contenedor y aparentemente se trata de la misma persona.

El gobernador Riquelme dijo que se está trabajando y que nada se detendrá. Mencionó que los hechos registrados en Torreón tienen que ver con la rivalidad delincuencial dentro del narcomenudeo.

LS