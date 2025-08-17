Si fuiste afectado por un desastre natural y necesitas apoyo económico urgente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pone a tu disposición préstamos personales con tasas de interés preferenciales, dirigidos especialmente a damnificados.Este apoyo forma parte de los programas de la Administración Pública Federal y es gestionado por la Dirección de Otorgamiento de Crédito (DPESYC). Puedes solicitar tu préstamo en línea o de forma presencial y en tres días hábiles tendrás una respuesta. Pueden solicitar el préstamo cuando tengan un mínimo de seis meses un día de afiliado al régimen de la Ley del ISSSTE y cumplas con los requisitos establecidos.1. Constancia o dictamen de Protección Civil2. Identificación oficial vigente3. Comprobante de domicilio4. Estado de cuenta bancario5. Talón de pagoEste beneficio busca brindar apoyo financiero a trabajadores al servicio del Estado que atraviesan situaciones difíciles derivadas de fenómenos naturales. ¡No pierdas esta oportunidad de solicitar un préstamo con condiciones preferentes!EE