¿Cómo solicitar un préstamo personal por desastre natural a través del ISSSTE?

Este beneficio busca brindar apoyo financiero a trabajadores al servicio del Estado que atraviesan situaciones difíciles 

Por: Elsy Angélica Elizondo

Los solicitantes del préstamo personal en el ISSSTE gozarán de una tasa preferencial. CANVA

Si fuiste afectado por un desastre natural y necesitas apoyo económico urgente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pone a tu disposición préstamos personales con tasas de interés preferenciales, dirigidos especialmente a damnificados.

Este apoyo forma parte de los programas de la Administración Pública Federal y es gestionado por la Dirección de Otorgamiento de Crédito (DPESYC). Puedes solicitar tu préstamo en línea o de forma presencial y en tres días hábiles tendrás una respuesta. 

¿Quién puede solicitarlo?

Pueden solicitar el préstamo cuando tengan un mínimo de seis meses un día de afiliado al régimen de la Ley del ISSSTE y cumplas con los requisitos establecidos.

¿Cuáles son las modalidades disponibles?

  • Préstamo hasta por 8 meses de sueldo
  • Préstamo hasta por 6 meses de sueldo
  • Préstamo hasta por 4 meses de sueldo

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el préstamo?

1. Constancia o dictamen de Protección Civil

  • Documento oficial emitido por autoridades estatales o municipales que certifique que eres damnificado por desastre natural.
  • Original requerida 

2. Identificación oficial vigente

  • Credencial para votar (INE), Pasaporte o Cédula profesional con fotografía.
  • Original y una copia

3. Comprobante de domicilio

  • Recibo de luz, agua, teléfono o estado de cuenta bancario, con vigencia no mayor a 3 meses.
  • Original y una copia

4. Estado de cuenta bancario

  • Con CLABE interbancaria visible.
  • Una copia

5. Talón de pago

  • Último comprobante de deducciones y percepciones emitido por tu dependencia laboral.
  • Original y una copia

¿Cómo hacer el trámite en línea?

  • Ingresa a: https://asissste.issste.gob.mx/ y realiza tu registro.
  • Consulta los resultados del sorteo.
  • Si resultas seleccionado, ingresa nuevamente al sitio para continuar.
  • Dirígete a la pestaña Préstamos > Préstamos personales > “Otórguelo usted mismo”.
  • Verifica que la información esté correcta y acepta tu préstamo.
  • Agenda una cita y acude a la Subdelegación de Prestaciones con tu documentación completa para concluir el trámite.

Este beneficio busca brindar apoyo financiero a trabajadores al servicio del Estado que atraviesan situaciones difíciles derivadas de fenómenos naturales. ¡No pierdas esta oportunidad de solicitar un préstamo con condiciones preferentes!

