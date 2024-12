El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez dijo que hoy es su último día al frente del organismo y que irá a ver a su amigo el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista tras la Asamblea Nacional del Instituto Mexicano delo Seguro Social (IMSS), Garduño explicó que, hoy o en los siguientes días llegara al frente del INM Sergio Salomón gobernador saliente de Puebla, y que se encuentra preparado para asumir el cargo.

"El instituto ha atendido a 14 millones de migrantes que han pisado el territorio nacional es más de la población de la Ciudad de México. Entonces es una crisis humanitaria, una crisis antropológica económica y que la hemos atendido y estamos nosotros muy atentos con las indicaciones de la presidenta en relación con las declaraciones del presidente Donald Trump".

A pregunta expresa sobre a donde va ir o qué puesto tendrá tras dejar el Instituto de Migración, el hoy comisionado comentó que acudirá a la quinta "La Chingada", ubicada en Palenque, Chiapas, a ver a su "amigo" Andrés Manuel López Obrador.

"El pollero de Dios", dice Garduño al sacerdote Alejandro Solalinde

Y sobre las críticas que ha recibido de que no ha manejado adecuadamente el Instituto de Migración, Francisco Garduño mencionó que no conocen la migración y que fundamentalmente "son organizaciones de Derechos Humanos organizaciones de migración puede que hayan vivido de eso y también me atrevo a decir que el propio padre de Solalinde es ‘el pollero de Dios’".

Abundó que, Solalinde promueven las caravanas y que es lamentable el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema.

"Aquí se quejan de que hay inseguridad, pero dicen que vienen por la inseguridad de su país. Entonces nada más el hecho de que son 14 millones de migrantes que han pisado atender esa población ha sido muy difícil", dijo.

Sobre la reparación del daño a las familias de los fallecidos en el incendio de la estación Migratoria en Ciudad Juárez, Garduño dijo que dé han pagado la reparación del daño de 40 fallecidos y a los 27 lesionados, "solamente falta por liquidar a 6 que tienen abogados particular y se niegan a recibir la indemnización esta indemnización ha sido de mínima 3 millones a 7 millones máximo" .

"Yo he cumplido con las órdenes del Poder Judicial y lo haré y lo seguiré haciendo, mi preocupación es reparar el daño y procurar justicia para aquellas que la requieren. Por lo pronto me voy a saludar a mi amigo a La Chingada, y ya después veremos" , dijo.

Con información de SUN.

