La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, informó que la mañana de ayer se presentó un recurso de reclamación contra la suspensión provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la que se les negó que su pleno pueda sesionar con cuatro integrantes.

“Hace unos minutos presentamos un recurso de reclamación contra la negativa inicial a la demanda legítima de sesionar con cuatro integrantes del pleno”, declaró en un mensaje a medios emitido en las instalaciones del Inai.

Previo al mensaje, las comisionadas y los comisionados intentaron instalarse como pleno para atender más de 800 recursos listos para ser votados; sin embargo, no lo lograron por la falta de quórum.

Seguirá siendo incómodo al poder

Ibarra Cadena recordó que a partir del acceso a documentos oficiales, el periodismo ha revelado grandes actos de corrupción, y la ciudadanía ha mantenido garantizado su derecho a saber, y lamentó que lo anterior se encuentra amenazado.

“Estos avances están amenazados porque sin transparencia no hay democracia, sin transparencia el periodismo de investigación verá limitadas sus capacidades de informar sobre la vida pública. Quienes integramos el pleno del Inai expresamos nuestra preocupación frente al despliegue político que pretende cancelar el derecho de acceder a información pública y a la protección de datos personales”, detalló.

La comisionada presidente advirtió que el órgano autónomo “ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder”.

“El Inai no trabaja para complacer a los gobernantes sino para defender la verdad”, expresó.

Señaló que el ataque al Inai “es un ataque a la democracia, a la sociedad, y a los derechos de los mexicanos”, por lo que llamó a la sociedad para defender al Instituto.

“Porque la transparencia le conviene a todas y todos. No nos pueden callar ni limitar la boca para garantizar el libre acceso a la información pública. Si desaparece el Inai, los ciudadanos quedarán expuestos a la arbitrariedad y opacidad de los gobernantes”, dijo.

El comisionado Adrián Alcalá advirtió que “los derechos de acceder a la información no pueden ser cooptados por intereses políticos, personales o de grupo”.

En tanto, la comisionada Norma Julieta del Río negó que el órgano de transparencia haya permitido corrupción en sexenios anteriores: “Gracias a nosotros se revelaron los casos de corrupción de la Casa Blanca y actualmente de Segalmex”.

Denunció la “ola de mentiras” que se han difundido en redes sociales en torno al Instituto.

“Se dice que el Inai oculta información, falso, el Inai no la tiene, el Inai la pide a los sujetos obligados y la hace pública. Se dice que el Inai permitió corrupción en sexenios anteriores, mentira. Se dice que los comisionados ganan más que el Presidente de la República, falso, el sueldo de los comisionados neto es de 110 mil pesos y el del Presidente 121 mil pesos”, expresó.

El Universal

Revelan supuesto boicot desde Gobernación

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Norma Julieta del Río, reveló un supuesto boicot desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a cargo de Adán Augusto López, para que los sujetos obligados dejen de atender las solicitudes de información.

En conferencia de prensa, la comisionada explicó que en chats de las unidades de transparencia circulan mensajes que señalan que ya no tienen la obligación de atender las peticiones de transparencia.

“Hemos sabido que se les está llamando a no contestar porque ya no es obligación, mentira, es su obligación. A mí me lo dijeron, circula en chats, hay chats de unidades de transparencia y ahí una persona de una unidad de transparencia se acercó y me dijo: ‘Comisionada, ¿qué hacemos? Las Unidades de Transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información porque las áreas administrativas nos dicen que ya no vamos a entregar nada’. Yo le pregunté: ‘¿Quién les dijo eso?’, y me respondió: ‘No puedo decirle, pero es el segundo al mando’, y bueno, el segundo al mando es el secretario de Gobernación”, acusó la comisionada.

La comisionada Josefina Román Vergara dijo que muestra de que se están dejando de atender las solicitudes de transparencia es que sólo la semana pasada, los recursos de revisión prácticamente se duplicaron.

“La semana pasada recibimos 460 recursos, son casi el doble, y lo lógico es que a más recursos, o no hay respuestas o estaban incompletas”, detalló.

Por lo anterior, las comisionadas y los comisionados llamaron a los 779 sujetos obligados a que sigan atendiendo las solicitudes de información.

“Si no lo hacen, sólo se van a meter en problemas, porque sesionemos o no, ahí están los recursos, pero así fue, nos dijeron que están recibiendo órdenes de no contestar las solicitudes de transparencia”, insistió la comisionada del Río.

Explicaron que ya han solicitado, a través de oficios oficiales, el diálogo con Adán Augusto López, pero no han obtenido respuesta.

Confiaron en que el pleno del Inai pueda sesionar lo antes posible y advirtieron que si no lo hacen antes de septiembre, “estará en riesgo el presupuesto del Instituto”.

El Universal

En septiembre deben decidir el presupuesto del Instituto. EL INFORMADOR/ Archivo

"Sin transparencia, el periodismo, los medios y la población en general verán limitadas sus posibilidades de conocer y difundir la verdad sobre el poder público"

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del Inai



"Todo lo que los cuatro comisionados del @INAImexico hemos informado en esta sala que honra la transparencia, fue necesario ante la desinformación que circula en espacios públicos"

Norma Julieta Del Río, comisionada del Inai



"La semana pasada recibimos 460 recursos, son casi el doble, y lo lógico es que a más recursos, o no hay respuestas o estaban incompletas"

Josefina Román Verrgara, Comisionada del Inai



Canaco exhorta al Senado a no desaparecer el Inai

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (Canaco), por medio de un comunicado, consideró injustificable la omisión del Senado para completar la integración del pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y exhortó a cumplir con el nombramiento de uno de los integrantes ordenado este día por la jueza décimo séptima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Celina Quintero Rico, quien también solicitó un informe sobre los otros dos lugares que no han sido nombrados.

“La negativa reiterada de uno de los grupos parlamentarios para llevar a cabo las designaciones constituye una grave omisión, porque el instituto no puede sesionar y, en consecuencia, resolver los casos que los ciudadanos presentan para conocer información pública relevante”, explicó el documento.

También detallan que de mantenerse así, sería una omisión que significa un retroceso en la transparencia; y sería una vuelta al pasado cuando la opacidad en gobiernos anteriores y administraciones públicas no rendían cuentas a la sociedad, se vulneraba el derecho constitucional a saber.

“Más grave es pretender la desaparición del INAI, exigimos el respeto a este organismo que promueve y protege derechos esenciales; por lo tanto, exhortamos al cumplimiento de la orden de la jueza Quintero Rico y que se cumpla con la obligación que el deber de su encargo y el mandato judicial les impone”, señala el informe.

Agregaron que el INAI es un referente en materia de transparencia para muchos países desde hace 21 años, su existencia considera que va más allá de un Gobierno en curso.

Y concluyen que poner los intereses de un grupo parlamentario de partido político por encima del país exhibe a los legisladores que se oponen y dañan a México.



Nombrarían comisionados

El coordinador de Morena Ricardo Monreal busca convocar a un periodo extraordinario

Tras afirmar que la sesión del cierre del periodo ordinario en el Senado en una sede alterna fue completamente legal y legítima, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, recomendó a la oposición que valore si sus estrategias son correctas, eficaces y válidas. Por otra parte, adelantó que buscará un acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados del Inai que faltan, tema en el que ha insistido la oposición y en el que él ha estado de acuerdo.



Falta de quórum

Se acumulan asuntos pendientes

La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, recordó que este lunes se cumplió un mes sin que el pleno de dicho órgano pudiera sesionar por la falta de quórum legal.

A través de su cuenta de Twitter, destacó que desde el pasado 1 de abril suman más de tres mil recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía, que no podrán atenderse por falta de quórum.

Previamente, el pasado sábado, Ibarra Cadena señaló que la democracia no puede concebirse sin transparencia. “México requiere instituciones sólidas que garanticen los derechos y libertades de todas y todos. En el Inai seguiremos fortaleciendo la cultura de la transparencia, el derecho a saber y la protección de los datos personales”, expuso.

En paralelo, los comisionados del Inai afirmaron que la omisión del Senado para nombrar a un comisionado provoca que se vulnere la garantía plena del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en detrimento de los mexicanos.

“Ya que el organismo garante nacional carece del quórum mínimo de cinco comisionados, que exige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que su pleno pueda sesionar”, indicaron.

Esta situación, afirmaron, implica que la sociedad no pueda defenderse cuando sean afectados sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, debido a que, si bien sus quejas siguen siendo recibidas por el Inai, no pueden ser resueltas en el pleno , “lo que transgrede ambos derechos humanos garantizados por la Constitución” .

, . “El organismo garante nacional desplegará y hará valer todas las herramientas jurídicas a su alcance para lograr que, a la brevedad posible, se restablezca el ejercicio pleno de los derechos que tutela”, puntualizaron.

Los consejeros aclararon que, pese a que el pleno del Inai no pueda sesionar, “todos los sujetos obligados, sin excepción, deben cumplir con las leyes en la materia , lo que implica cargar sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia.

, lo que implica cargar sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. De igual forma, que tanto instituciones públicas como particulares deben mantener el respeto irrestricto a la protección de los datos personales.



Jueza ordena al Senado nombrar a comisionados faltantes

Ante un amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo del Inai, una jueza federal concedió una suspensión provisional para que el Senado apruebe el nombramiento de la tercera vacante en el interior del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Luego de que el 31 de marzo Francisco Acuña Llamas concluyó su cargo como comisionado y se dejó al Inai con cuatro de cinco comisionados que se requieren por ley para realizar sesiones, una jueza federal determinó, a través de la suspensión, que la Junta de Coordinación Política del Senado cuenta con todos los elementos para remitir al pleno de la Cámara Alta el acuerdo “por virtud del cual se pueda votar el nombramiento del reemplazo”.

El Consejo Nacional de Litigio Estratégico detalló que desde el 1 de abril, el Inai se ha vuelto un órgano inoperante.

Con esta suspensión se reconoce la omisión del Senado de garantizar la debida integración de un órgano autónomo.

“Con esto, sumado a otra suspensión concedida en nuestro favor en febrero, hemos logrado el reconocimiento de la obligación del Senado de nombrar a los Comisionados para llenar las tres vacantes en el interior del Inai”, se puntualizó.

El Universal

CT