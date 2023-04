Políticos a nivel nacional han reaccionado en redes sociales ante los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del audio filtrado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El presidente del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aseguró que “quieren desaparecer a toda la vida institucional”, al referirse que no sólo es el Inai el que está en peligro, sino también Notimex y la Financiera Rural.

Por su parte, la comisionada presidente del Inai, Blanca Lilia Ibarra, publicó que “es una Institución de y para la ciudadanía, la conformamos personas servidoras públicas comprometidas con México y con la protección de derecho a saber y de los datos personales”.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, dijo que “los ciudadanos que marchamos el 13 de noviembre y el 26 de febrero para defender nuestro voto y la democracia en México debemos regresar a las calles para manifestarnos para defender al Inai”.

El Presidente dice que el Inai “no sirve para nada”

El Presidente Andrés Manuel López Obrado afirmó ayer que “no sirve para nada” el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), un órgano autónomo que está inoperante porque el Gobierno se niega a nombrar a sus funcionarios.

El Mandatario defendió que no haya propuesto a los comisionados que la Constitución estipula para el Inai, que no puede sesionar desde el 1 de abril porque sólo tiene cuatro integrantes, uno menos que el necesario para alcanzar quórum legal.

“Los nombren o no los nombren (a los comisionados), ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era un Gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas”, afirmó López Obrador.

La polémica sobre la inoperancia del Inai creció tras un audio filtrado por el portal LatinUs en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo a senadores que López Obrador consideraba “un mundo ideal” y lo que “más conviene” al Gobierno que haya un periodo de impás en el instituto.

El mandatario evadió confirmar estos dichos, pero insistió en revivir sus críticas a los órganos autónomos creados en sexenios anteriores para regular al Gobierno, al señalar que tan solo el Inai cuesta mil millones de pesos anuales.

“No, no, no, yo no me meto en eso (sobre lo dicho en el audio). Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción, pero además cuesta”, insistió.

El Presidente ha criticado antes la existencia de otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los órganos reguladores de energía.

El Inai, creado en 2014, ha exigido al Gobierno de López Obrador revelar información de alto perfil, como los contratos del Tren Maya o los bienes decomisados al crimen por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

También ha pedido publicar el expediente sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que el mandatario dijo haber recibido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht.

En cambio, López Obrador ha acusado al Inai de ocultar información sobre presidentes anteriores e, incluso, le exigió el año pasado revelar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mora, crítico con su Gobierno.

EFE

Que la Jucopo transparente sus pretextos

Germán Martínez Cázares, de Grupo Plural, pidió ayer que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado transparente los pretextos que pone ante un juzgado para no nombrar a los comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Con un videomensaje y el hashtag #TransparenciaLegislativa, Martínez Cázares advirtió que ya no quieren más trabas para hacer realidad el derecho que tienen los periodistas, y en general todos los mexicanos, de acceder a la información pública que tiene que dar el Gobierno.

“Hay un enredo judicial que quiere impedir el nombramiento de las tres vacantes en el Inai”, advirtió en la grabación colgada en Facebook.

Al señalar unos apuntes en un pizarrón detrás de él, el político explicó que “por un lado, hay un amparo 1714/22 que nos ordena nombrar dos comisionados: una comisionada objetada por el Presidente ganó el 524/2023 en la suspensión y otro comisionado objetado perdió el 623/2023 y, por notoriamente improcedente, se lo desecharon”.

Detalló Martínez Cázeres que “hoy (ayer) aparece en el sistema de información de seguimiento de expedientes del Poder Judicial de la Federación, que la Jucopo, órgano de gobierno que preside el senador Monreal, hizo manifestaciones, dijo algunas cosas que supuestamente imposibilitan al Senado a dar cumplimiento al amparo que nos ordena nombrar dos comisionados”.

El Universal

El órgano de transparencia no dejará de operar

Aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) permanece incapacitado para sesionar como pleno, lo que le impide atender impugnaciones, este órgano no dejará de operar.

Las comisionadas y los comisionados alistan las Semanas Universitarias por la Transparencia en diversas partes del país.

“La República está viviendo momentos muy importantes. El Instituto Nacional de Transparencia está viendo ese momento; no dejaremos de operar, porque realizamos muchas cuestiones como las jornadas de las Semanas Universitarias por la Transparencia”, afirmó el comisionado Adrián Alcalá Méndez.

Ante estudiantes de diversas universidades de Tlaxcala, Alcalá Méndez afirmó que la juventud no puede estar alejada de la vida pública; por ello, el Inai y los organismos garantes locales buscan despertar el interés de la comunidad universitaria por la gestión pública.

El comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, destacó que la transparencia y la privacidad son temas centrales de la democracia; de ahí que se acerquen a la juventud.

El Universal

Telón de fondo

Quedan pendientes 500 medios de impugnación

La comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, lamentó que el miércoles no pudo sesionar.

En su cuenta de Twitter señaló que por falta de quórum se quedaron sin atender cerca de 500 medios de impugnación, motivo por el que urgió al Senado de la República a acelerar el nombramiento de los comisionados faltantes.

“En esta sesión pública se resolverían, en promedio, 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el @senadomexicano”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.

Blanca Lilia Ibarra detalló que pese a ello “el Inai sigue en pie”.

“El Inai está de pie, sigue vigoroso con la agenda de la protección de los datos personales y de la cultura de la transparencia; el instituto no se detiene, esperamos que se concluya con el proceso de nombramiento de los comisionados faltantes”, aseveró la presidenta del instituto.

El Universal

