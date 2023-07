Un hombre que se identificó como parte del equipo de mantenimiento del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 18, de Quintana Roo, precisó para un video de redes sociales el acontecer de los hechos que llevó a una menor con dengue a perder la vida, pero sobre todo, aseguró que la noche del suceso nadie de los que intervinieron para rescatarla disponía de la herramienta correcta para sacarla.

La madrugada del lunes 10 de julio, Aitana Betzabé Domínguez, una menor de 6 años, era transportada por su camillero a otra ubicación del hospital número 18 del IMSS de Quintana Roo para tratar sus síntomas de dengue; sin embargo, al momento de ingresar al elevador tuvo la desafortunada suerte sufrir una falla en el mecanismo y que, a pesar de los esfuerzos del personal médico, terminó con su vida.

Según un reporte emitido por la dependencia, por la media tarde, se había dado noticia de una falla en el elevador y que un técnico de la empresa había acudido a repararlo, pero pronto ya no se supo de él. Sin una señal de advertencia o alguna valla que impidiera su paso, la tragedia tuvo lugar y al llamado de un hombre varias personas entraron a ver si podían facilitar la situación, entre ellas un técnico de mantenimiento.

“Yo entré porque un señor salió a pedir la ayuda de todos. Yo soy de mantenimiento, sé cómo funcionan los elevadores y esa puerta se cerró porque los sensores que tienen no sirven. No servían”, compartió.

Según comentó, en el video que circula las redes sociales, dentro del hospital de Playa del Carmen hacía falta mantenimiento, y aunque trataron de hacer diversas maniobras, incluyendo romper la estructura, no se contaba con la herramienta necesaria:

“Le faltaba mantenimiento. La niña quedó prensada entre el primer y segundo nivel. Yo no vi otra persona”, continúo… "El cuerpo pasó del primero al segundo piso. Tratamos de romper eso y no se pudo. No había herramienta para que se pudiera rescatar a la víctima".

En las redes sociales pronto se llenaron de comentarios del desafortunado hecho, donde la más grande pregunta e indignación consiste en el presupuesto: “No hay presupuesto. Quitaron los presupuestos, no ven lo que está pasando, la gente está cegada, porque les dan ayuda en unas tarjetas”, “¿Y el presupuesto de mantenimiento?”.

De momento la clínica ha intentado deslindarse de los hechos enfatizando la culpabilidad del técnico de la empresa Sitravem SA de CV, pero la Fiscalía del Estado ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

