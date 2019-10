Hombres armados se enfrentan durante tres horas en Tocumbo, Michoacán

Cerca de tres horas duró una serie de ataques armados entre presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación y ex comunitarios de Los Reyes, en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

Las balaceras se suscitaron sobre los tramos carreteros de Santa Inés, Tocumbo, a La Laguneta, municipio de Tingüindín.

El presidente municipal, Luis Enrique Toscano Servín, dijo desconocer de momento el saldo del choque a tiros en esa zona ubicada a 190 kilómetros de la capital michoacana.

El alcalde relató a EL UNIVERSAL que, alrededor de las 10:30 de la mañana, recibieron el informe del desplazamiento de vehículos con personas civiles a bordo.

De acuerdo a la información que recibieron, el convoy de personas fuertemente armadas se dirigían hacia la comunidad de Santa Inés, donde ya circulaban desde este martes.

Explicó que a partir de esa hora empezaron las detonaciones y el enfrentamiento entre civiles armados a bordo de vehículos de procedencia desconocida.

Toscano Servín narró que a partir de ese momento hizo el llamado a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Policía de Michoacán, quienes ya resguardan esa zona.

"Pero sí se dieron durante 2-3 horas enfrentamientos entre esas personas. Hasta el momento desconocemos cuáles hayan sido las causas; cuáles hayan sido las consecuencias de este enfrentamiento", expuso.

¿Cómo se vivió?

Estuvimos al pendiente sobre todo de comunicarnos con las escuelas, porque era a una hora de estudios; decirles a las maestras, maestros y directores que no dejarán salir a los niños; a los papás también que permanecieran en calma, ya que los niños dentro de las escuelas están bien resguardados.

Estuvimos esperando a que concluyeran estos enfrentamientos entre estas personas pues ya como ustedes saben eran un gran número de vehículos con armamento muy sofisticado y que obviamente las autoridades locales no podemos hacer frente a escenarios a ese nivel.

Estuvimos informando a las escuelas y los hospitales para que se resguardarán a la sociedad civil que estuviera en lo más resguardados en su domicilio.

¿Cuántos vehículos les reportaron que circulaban con gente armada?

De repente nos hacían llamados de que de la parte sur, por Los Reyes, había vehículos 15 o 20... bueno, grandes cantidades de vehículos por diferentes zonas empezaban a reportar, y parece ser que el punto de encuentro de choque terminó por aquí en la tenencia de Santa Inés; pero sí fue un gran número de vehículos que nos reportaron de la parte norte y de la parte sur; unos que bajaban y otros que subían y sí fue un gran número de personas civiles fuertemente armadas.

¿Qué saldo tienen hasta este momento?

Aún no tenemos conocimiento de eso. Ahorita apenas se van a acercar para allá labores la Guardia Nacional; van a ir a dar una valoración. Desconocemos si haya bajas, muertos, heridos... no sé.

Desconocemos completamente la situación. Nos reportan que desde hace un ratito ya no se han escuchado detonaciones y que varios vehículos de los involucrados los vieron que iban rumbo a municipio de Cotija y que ya ahorita empieza a ver una tranquilidad; por eso ya van a ir hacer una verificación para ver qué es lo ocurrido y a ver qué daños género este enfrentamiento.

¿Las clases en las escuelas?

Las que están por aquí cercanas al acontecimiento son tres instituciones de nivel Primaria y un jardín de niños. En Santa Inés hay un jardín de niños, donde los niños estuvieron sufriendo momentos de mucho temor, de mucho miedo, pero en todo momento estuvimos en comunicación.

Estuvieron bien resguardados por sus maestros, por padres de familia al interior de su salón y aquí en la cabecera municipal también les pedimos que los niños se mantuvieron en el interior de sus aulas y poco a poco han ido saliendo estos niños acompañados de sus familiares a sus domicilios.

¿Qué vamos a recomendar?... No sé. Ahorita vamos a reunirnos, vamos a hacer una valoración, vamos a medir, pero las decisiones que se tomen, principalmente serán enfocadas a prevenir alguna situación de riesgo para los alumnos o para los ciudadanos de este municipio.

¿Algún llamado a las autoridades estatales, a las autoridades federales?

Nosotros contamos aquí con cuatro patrullas y tenemos un número de oficiales de seguridad pública muy disminuido; tenemos 32 oficiales y que ellos también están distribuidos en turnos.

Y bueno, con la cantidad que tenemos prácticamente no nos alcanza ni para hacerle frente una sola de las camionetas de los convoy y no lo vamos a hacer tampoco; no vamos a arriesgar la vida de los elementos de seguridad, cuando es de conocimiento de todos, que sí genera frustración, mucha molestia y mucha incertidumbre, una situación que está ocurriendo en todo nuestro país, de que la intervención de la autoridad federal y del estado de Michoacán o en cualquier estado del país ha sido insuficiente.

Creo que el tema es del conocimiento público y no se ha prestado atención por parte de inteligencia de los diferentes niveles de gobierno; no se ha dado una respuesta; no se le ha hecho frente de una manera correcta; no se ha trabajado; no se ha hecho ninguna estrategia idónea, puesto que estos acontecimientos los vivimos día con día y vemos que se siguen acrecentando.

Hago un llamado a todos los niveles de gobierno a que de verdad nos coordinemos para que rápido, juntos, encontraremos la solución. Un llamado para que se porten bien no va a ser jamás suficiente o un llamado para decirles que se porten bien no nos va arreglar esto.

JM