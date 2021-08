Hay pruebas de que Saúl Huerta usó etanol para drogar a víctimas: Fiscalía CDMX

Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de Investigación de delitos de género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aseguró ante diputados que existen pruebas legales, contundentes, sólidas y científicas para quitar el fuero a Saúl Huerta, y que sea vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

Al declarar ante el pleno de la Cámara de Diputados, que está instalado como jurado de procedencia, explicó que entre ellas destacan estudios de genética forense "con resultados positivos en amilasa salival y obtención de perfiles genéticos en prenda íntima de la víctima", además de pruebas en materia química "identificando la presencia de etanol en la muestra biológica recabada a la víctima".

La funcionaria capitalina recordó que Huerta Corona enfrenta dos denuncias por abuso sexual, el primero sobre un caso ocurrido el 30 de julio de 2019 en contra de un adulto mayor de 18 años, y el segundo el 21 de abril de 2021 contra un menor. En ambos episodios, señaló, el inculpado "aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriendo a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos, y la del encargo como diputado federal ya que les ofreció que lo acompañaran a la Ciudad de México con el pretexto de que conocieran este recinto".

Borbolla Moreno agregó que también cuentan con pruebas en materia de psicología que permiten establecer que las víctimas presentan sintomatología asociada en violencia sexual relacionada a los hechos que se investigan, incomodidad, sospecha, temor a represalias, culpa, impotencia, enojo, recuerdos recurrentes, evitación, decepción, desconfianza, y asco, entre otras. También se cuentan con entrevistas a las víctimas y a los policías que intervinieron en el momento de los hechos, la identificación del vehículo relacionado con los hechos, y otros dictámenes periciales.

La defensa de Saúl Huerta, a cargo de Pavel Arenas Landgrave, aseguró que la acción presentada por la PJGCDMX carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Huerta Corona."Todo lo que ahí se derive, por aberrantes que pudieran ser los elementos del tipo que se están imputando, tienen que tener un principio constitucional del debido proceso, se debe garantizar que todo este proceso inicial se realizó conforme a la ley", expresó.

Otro de sus abogados, Juan José Salazar Hernández, insistió: "El debate no es si incurrió o no en el delito que se le imputa, no es si hizo o deshizo. Hay elementos de la carpeta que se han filtrado a los medios lo que ha ensuciado el proceso porque han generado un linchamiento mediático en contra de nuestro defenso, eso es violación al principio de la presunción de inocencia".

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AA