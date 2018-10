Hay condiciones para que México crezca incluso al 4% anual: López Obrador

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que Andrés Manuel López Obrador tiene todo para emprender sus reformas, el presidente electo subrayó que existen condiciones inmejorables para que se logre que haya crecimiento económico en México, incluso para crecer al doble, al 4% anual, cuando menos.

En un mensaje a medios, luego de reunirse con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, el político de Tabasco afirmó que con proyectos como el Tren Maya, el rescate al sector energético y la producción del petróleo y energía eléctrica, significarán inversiones y empleos.

"Va a representar aumento y crecimiento de la economía nacional, es lo que vamos a impulsar", expresó.

Por otro lado, durante el mensaje en el centro cultural Casa de los Gobernadores, Brenda Abreu, una ex trabajadora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se coló para entregarle un documento al presidente electo pues se quejó de despido injustificado.

El tabasqueño dijo que el gobernador de Campeche atendería su caso y aprovechó para decir que los trabajadores de confianza de las dependencias federales, así como de la dirección general van a comenzar a mudarse por la descentralización de las secretarías hacia otros estados.

Aclaró que los trabajadores de base y sindicalizados no se moverán si no es su voluntad.

"Hay un movimiento en México, creo que de la Secretaría de Cultura, hablando de que se oponían al traslado a Tlaxcala pero no se ha tomado la decisión más que de trasladar primero a los empleados de confianza, los trabajadores de base y sindicalizados son respetados, no van a moverse si no es por su voluntad", expuso.

