¿Habrá puentes en octubre? Esto dice el calendario oficial de la SEP 2023

La Secretaría de Educación Pública (SEP) registra varios días de descanso para los estudiantes en el calendario escolar, también conocidos como "puentes"; un día festivo o no laborable que le permite a los alumnos una vacación más prolongada.

Se consideran como días festivos las fechas más importantes en México; el día de la Independencia, la Revolución Mexicana, el Día del Trabajo, Navidad, etc. El calendario oficial marca que en octubre no hay días festivos oficiales, por lo que en este nuevo mes no habrá puentes.

No obstante, el Consejo Técnico Escolar que se realizará el viernes 27 de octubre implicará un día de descanso extra para los estudiantes, pues ese día en específico no habrá actividades escolares.

Si bien en octubre no hay días feriados oficiales, sí se conmemoran fechas importantes que son parte de la cultura de los mexicanos, y dependiendo del centro escolar, o incluso del lugar de trabajo, pueden ser considerados como días de descanso -no oficiales ni obligatorias- tales como:

Día de la raza: jueves 12 de octubre

Día de Muertos: Jueves 2 de noviembre

Día de la Virgen de Guadalupe: Martes 12 de diciembre

Los puentes y días feriados oficiales que quedan para estudiantes y trabajadores serían el 20 de noviembre, el 25 de diciembre, y el primero de enero. Revolución Mexicana, Navidad y Año Nuevo, respectivamente.

