Había una situación de anarquía en Tabasco, afirma López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la situación que se vivía en Tabasco era de anarquía por la corrupción y extorsiones de líderes de supuestas organizaciones sindicales.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional hizo referencia a la llamada Ley Garrote que condena las manifestaciones y dijo que eso ya no se puede permitir "porque no es la lucha por una causa justa sino un 'modus operandi' que es chantajear para obtener dinero y recursos.

"Proliferaron grupos supuestamente sindicatos que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar", aseguró.

El Presidente lanzó un llamado a los tabasqueños para que no se permitan las extorsiones y que todos "nos portemos bien. Esa es pues no la consigna, sino esa es la premisa a portarnos bien todos y esto tiene que ver con autoridades: no permitir la corrupción arriba pero tampoco en los estaros y municipios, limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo".

Dijo que eso aplica para autoridades y para ciudadanos.

Aseguró que no habrá tolerancia a la impunidad, prepotencia o influyentismo.

"Yo espero que en el caso de Tabasco y otros estados no haya extorsiones y estos dirigentes que actúan de esa manera que vayan entendiendo que no se puede estar pidiendo moches, chantajeando, extorsionando", señaló.

GC