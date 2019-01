Gutiérrez Müller escribe mensaje a Reyes Magos; Meade le da "me gusta"

Esta mañana de sábado, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller dio a conocer un mensaje en redes sociales dirigido a los Reyes Magos.

La cónyuge del Mandatario escribió: "A los #ReyesMagos2019. Con ilusión espero que me traigan lo siguiente que quiero compartir con todo el que me encuentre este año: una caja de felicidad, dos de salud; tres de paz; cuatro de generosidad y cinco de amor para hacer mejor lo que me toca realizar para los demás".

A los #ReyesMagos2019. Con ilusión espero que me traigan lo siguiente que quiero compartir con todo el que me encuentre este año: una caja de felicidad, dos de salud; tres de paz; cuatro de generosidad y cinco de amor para hacer mejor lo que me toca realizar para los demás. — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 5 de enero de 2019

Cabe destacar que a la publicación le dio "me gusta" el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

Meade Kuribreña estuvo muy activo la semana pasada cuando al salir de viaje dio a conocer que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco significaría pérdidas por 145 mil millones de dólares.

Sin embargo, sus comentarios no fueron bien recibidos por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que "eran las cuentas alegres de un hombre triste".

OA