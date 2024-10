Ayer, Gustavo Macalpin, conductor de noticias del canal 66 de Mexicali, se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que fuera despedido en pleno programa en vivo por el Director General del canal.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a que se le regrese su programa a Gustavo Macalpin, conductor de noticias del canal 66 de Mexicali , Baja California, quien fue despedido en pleno programa en vivo por el Director General del canal, Luis Arnoldo Cabada Alvídrez.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal consideró que "no es correcto" que si la razón de su despido haya sido por haber hablado mal de la gobernadora .

No te pierdas: En vivo y en directo despiden a conductor del Canal 66 de Mexicali

Reveló que habló sobre este caso esta mañana con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien estuvo presente en la reunión del gabinete de seguridad, y quien le dijo que no estaba de acuerdo con este despido.

"Pues que le regresen su programa, ¿no? Le pregunté a Marina que estuvo hoy en la mañana, me dijo que no, obviamente, no estoy de acuerdo. Evidentemente, pues es una decisión del director, creo que es Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, no es correcto desde mi punto de vista", dijo.

Despiden a conductor de noticiero en vivo

En el video se aprecia al conductor darle la bienvenida al director durante el programa "Ciudadano 2.0", sin pensar en la noticia que le iba a dar.

"Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo. Este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario […] Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", expresó el director del canal.

Por lo anterior, el conductor se notó sorprendido y consternado por la noticia; no obstante, logró despedirse del director sin perder los estribos.

"Muchísimas gracias y a la orden", dijo Macalpin.

"Pues ahí lo tienen, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy atento con ustedes por la oportunidad que he tenido", concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA