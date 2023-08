Zulma Carvajal Salgado, aspirante de Morena a la alcaldía de Iguala en Guerrero y sobrina de Félix Salgado Macedonio, responsabilizó al presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez, de ser el presunto autor del atentado armado en su contra y en el que fue asesinado su esposo, Humberto del Valle.

Por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, la aspirante morenista agradeció las muestras de apoyo, pero también responsabilizó directamente a David Gama Pérez por el hecho criminal.

“Responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó, le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también”, expresó sollozante al señalar que lo único que ha hecho es trabajar para el pueblo.

¿Cómo fue el ataque a balazos contra Zulma Carvajal Salgado?

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Zulma Carvajal y su esposo estaban por abordar su camioneta estacionada fuera de su casa, ubicada en el centro, los atacaron a balazos.

En el ataque resultó herido el esposo a quien sus familiares trasladaron al hospital Jorge Soberón Acevedo, donde murió.

En las primeras versiones, se supo que Carvajal Salgado y su esposo saldrían ayer a hacer trabajo proselitista a favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

“No teníamos ni una resortera, no teníamos armas”

En el live compartido en su cuenta de Facebook dijo que tanto ella como su esposo no portaban armas ni seguridad cuando sucedió el altercado.

“No traíamos ni una resortera, no teníamos armas”, expresó.

Tras el ataque Zulma Carvajal dijo que quedó con una herida en la espalda.

“No se vale, lo único que hemos hecho es trabajar para nuestra gente... para que Iguala sea mejor”.

Agregó que el PRI quiere tener poder sin importar las vidas que tengan que acabar para conseguirlo, por lo que los llamó en reiteradas ocasiones como “cobardes, eso no se hace. Aunque no quieran, el cambio va a llegar, aunque no quieran, ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son”.

El Universal

Otro atentado contra su familia

En marzo de 2014, Justino Carvajal Salgado, quien era síndico procurador en el Gobierno de José Luis Abarca, fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, en Iguala. Justino era hermano de Zulma Carvajal y por su crimen se acusó a José Luis Abarca.

Guía

La violencia no para en Guerrero

Acapulco

1 de julio: 12 asesinatos de manera violenta

12 asesinatos de manera violenta 31 de julio: Cuerpo de una joven abandonado en una bolsa de basura en una carretera el 31 de julio.

Cuerpo de una joven abandonado en una bolsa de basura en una carretera el 31 de julio. 1 de agosto: Taxi colectivo incendiado y su chófer calcinado.

Taxi colectivo incendiado y su chófer calcinado. 2 de agosto: Narcobloqueos con más de una decena de vehículos quemados.

Narcobloqueos con más de una decena de vehículos quemados. 3 de agosto: Un agente ministerial asesinado y abandonado en la vía pública.

Chilpancingo

20 de febrero: Incendian nueve locales en mercado municipal.

Incendian nueve locales en mercado municipal. 24 de junio: Hallan siete cuerpos desmembrados en el Centro.

Hallan siete cuerpos desmembrados en el Centro. 5 de julio: Detención de “El Topo”, presunto líder de “Los Ardillos”. Se publica video de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, desayunando con Celso Ortega Jiménez, otro supuesto líder de “Los Ardillos”.

Detención de “El Topo”, presunto líder de “Los Ardillos”. Se publica video de la alcaldesa Norma Otilia Hernández, desayunando con Celso Ortega Jiménez, otro supuesto líder de “Los Ardillos”. 9 de julio: Ola de violencia deja seis muertos,

Ola de violencia deja seis muertos, 10 de julio: Más de tres mil pobladores se enfrentan a Guardia Nacional y estatal, roban un “Rino” y toman el Palacio de Gobierno y el edificio del Congreso; bloquean la Autopista del Sol y capturan a 13 funcionarios públicos.

Más de tres mil pobladores se enfrentan a Guardia Nacional y estatal, roban un “Rino” y toman el Palacio de Gobierno y el edificio del Congreso; bloquean la Autopista del Sol y capturan a 13 funcionarios públicos. 11 de julio: Liberación de los 13 funcionarios públicos capturados, y levantamiento de los bloqueos en la Autopista del Sol. Por la violencia, la oposición demanda la desaparición de poderes en Guerrero. Se publican un segundo video, fotos y audio de la reunión entre la alcaldesa Norma Otilia Hernández con Celso Ortega Jiménez.

Liberación de los 13 funcionarios públicos capturados, y levantamiento de los bloqueos en la Autopista del Sol. Por la violencia, la oposición demanda la desaparición de poderes en Guerrero. Se publican un segundo video, fotos y audio de la reunión entre la alcaldesa Norma Otilia Hernández con Celso Ortega Jiménez. 2 de agosto: Se publica un tercer video de la reunión entre la alcaldesa Norma Otilia Hernández con Celso Ortega Jiménez.

Han tenido que detener actividades por amenazas

La tarde del miércoles 21 de junio, de seis balazos fue asesinado un empleado municipal. Tras el asesinato dejaron un mensaje escrito en una cartulina, en el que amenazaban de muerte al alcalde David Gama Pérez.

Por la noche, hombres armados incendiaron una camioneta, también cerca de las instalaciones de la feria. En este hecho dejaron otra cartulina con un mensaje donde le advertían a los trabajadores del Ayuntamiento que no se presentaran a trabajar.

El jueves 22 de junio el Ayuntamiento se vio forzado a suspender actividades debido a estas amenazas.

La mañana del viernes 23 de junio, las oficinas operativas, administrativas y de recaudación reabrieron sus puertas.

Efectivos del Ejército mexicano están destacados en Guerrero. ESPECIAL

El presidente municipal de Iguala se deslinda

David Gama Pérez es el actual presidente municipal de Iguala, y fue señalado por Zulma Carvajal Salgado como el responsable del ataque que sufrió ayer.

En su comunicado detalló que como presidente municipal se solidariza con el dolor de la familia Valle Carvajal, además de dar las condolencias y la pronta recuperación de Zulma, rechaza cualquier tipo de violencia.

Pidió a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero una investigación para esclarecer los hechos, además de acuerdo a las declaraciones de Zulma, el presidente municipal mencionó: “Rechazo de manera contundente cualquier acusación, deslindándome absolutamente de este o cualquier otro acto de violencia”.

David Gama Pérez pide no difundir información que falte a la verdad, puesto que “siempre me he caracterizado por ser un hombre íntegro y honesto que se conduce dentro del marco de la ley”.

David Gama Pérez es el presidente municipal de Iguala, Guerrero, y ha sido acusado del ataque contra Zulma Carvajal Salgado y su esposo. ESPECIAL

CT