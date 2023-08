La senadora Xóchitl Gálvez señaló que le parece “raro” que a dos días de que concluya la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México, surjan varios aspirantes a la candidatura presidencial afirmando que recabaron las 150 mil firmas para pasar a la próxima etapa.

En conferencia de prensa desde Culiacán, Sinaloa, dijo que “es como mágico” que en los últimos tres días, sus contrincantes digan que ya tienen los apoyos, motivo por el que exigió al Comité Organizador que revise la legalidad de cada una de las simpatías.

“Yo sólo pediría que el Comité revise la legalidad de cada una de las firmas, porque sí es como mágico lo que pasó en dos o tres días… o sea, personajes que tienen ya las firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma”, declaró.

Gálvez Ruiz, explicó que desde la semana pasada, ante los reclamos de que las firmas no se podían obtener en lugares remotos con poca señal de internet, el Comité autorizó un mecanismo más “relajado”, para juntar las firmas.

“A mí me tocó cuando tenías que poner tu cara en el teléfono y luego cuando tenías que mandar la foto de la credencial de elector que se validaba y te mandaban un correo, pero ahora se supone que hay un mecanismo para las zonas alejadas donde no había internet para que pudieran mandar solo la credencial y una fotografía, y creo que se está abusando de ese mecanismo, esa es la impresión que yo tengo, entonces, pedir simplemente que verifiquen que esa firma viene de una zona alejada y que efectivamente esa foto corresponde a la credencial de elector, nada más”, indicó.

La legisladora recordó que, en su caso, lleva 18 Estados recorridos, pero insistió en que hay quienes no están haciendo trabajo a ras de tierra y ya juntaron sus firmas.

“Le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este cambio que hicieron en la plataforma está derivando en una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco rara este fin de semana”, acusó.

“Siento que empezó a ver como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo, por eso yo le pido a todas las familias que ya me dieron su firma, y que ya son 410 mil las que llevamos, que traten de conseguir una o dos más para poder llegar a la selección el 3 de septiembre con mucha fortaleza”, agregó.

Xóchitl Gálvez aseguró que, pese a ello, confía plenamente en este proceso “porque sí fue muy impresionante cuando hicieron este cambio”.

En su gira por Culiacán, la senadora aprovechó para hacer votos “para que les llegue un Gobierno de oposición”, pues aseguró que “el actual los tiene abandonados”.

Dijo que los principales problemas en esa zona del país son el abandono al campo, deficientes servicios de salud, inseguridad y falta de inversión, por lo que aseguró que un Gobierno opositor mejorará la realidad en Culiacán.

TEPJF “manipuló” dichos de AMLO, afirma Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “manipuló” los dichos del Presidente López Obrador para poder sancionarlo por violencia política.

“Lo que el Presidente dijo no es lo que sancionó el Tribunal. Es decir, tuvieron que cambiar la declaración del Presidente, lo cual es una manipulación verdaderamente increíble”, declaró.

En el marco de la asamblea de credencialización de los Defensores de la Cuarta Transformación en la alcaldía Azcapotzalco, el dirigente morenista calificó como un asunto grave que el Tribunal tome decisiones “a partir de poner en boca del Presidente palabras que nunca dijo”.

“Es completamente vergonzoso lo que están haciendo las autoridades electorales para callarle la boca al Presidente de la República”, dijo.

En ese sentido, el líder guinda insistió en que la resolución de la Sala Superior del TEPJF, para sancionar al Presidente por violencia política de género “se decidió con base en la alteración de las declaraciones del Mandatario”.

El dirigente nacional puso como ejemplo que el argumento de los magistrados se basó en que el mandatario habría dicho que la senadora Xóchitl Gálvez “fue elegida por un grupo de hombres para imponerla y que sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo”, palabras que, reiteró, jamás pronunció el Presidente de la República.

“El Presidente nunca dijo que Xóchitl fue elegida por un grupo de hombres, tampoco que sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo y mucho menos que era una pelele y un títere. Lo que dijo es que Xóchitl es como Fox y otros personajes del bloque conservador, que son todos empleados de la oligarquía”, señaló.

Asimismo, Delgado Carrillo acusó a la oposición de “utilizar de manera grotesca un tema tan delicado como lo es la violencia de género para beneficiarse”, algo que calificó de “lamentable”.

Por lo anterior, subrayó que la sanción se trata de un nuevo intento por censurar al Presidente de la República.

“Es un intento, otra vez, de querer callar al Presidente, lo cual es totalmente violatorio de la libertad de expresión. Es un acto vil de censura. Los conservadores llevan 20 años queriendo censurar al Presidente y, una vez más, se van a quedar con las ganas”, concluyó.

“Es un zángano, flojo y mantenido”, dice Adán Augusto López sobre Vicente Fox

Adán Augusto López Hernández advirtió a Vicente Fox que se tendrá que “aguantar” porque la pensión de adultos mayores y demás programas sociales se garantizarán en el próximo Gobierno.

Luego de referirse a él como “la chachalaca grandota de Guanajuato” y calificarlo como “un zángano, flojo y mantenido”, ayer en Zumpango, Estado de México, el aspirante a la candidatura de Morena recordó que el ex Presidente pidió a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, que quiere que regrese la pensión para ex presidentes y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos mayores.

“Hay otro, pues creo que es hasta vecino de por acá, a ver si lo identifican, una chachalaca grandota de Guanajuato. Sí, Vicente Fox. Anda diciendo, qué bueno que lo dejó por escrito, porque así no se va a poder desdecir de lo que dijo. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los ex presidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos, “porque los que reciben son unos…”, señaló en su asamblea informativa.

“Yo no lo voy a repetir, porque yo no me atrevo a faltarle al respeto a ustedes. Ustedes son un pueblo noble, trabajador, dedicado, entregado y comprometido. El zángano, el flojo, el mantenido es él, Vicente Fox”.

A las casi tres mil personas reunidas, el ex secretario de Gobernación preguntó: “A ver, yo les pregunto, ¿están de acuerdo en que regrese la pensión a los ex presidentes de la República? No.

“A ver, segunda pregunta, ¿ustedes están de acuerdo en que continúe la pensión universal para los adultos mayores? Sí. No se escucha. Sí.

“Pues ahí está. Ustedes mandan. Así que Fox se va a tener que aguantar. Ya no va a tener para su cocol. El pueblo manda, ustedes deciden. La pensión universal para los adultos mayores se queda”, dijo.

Las giras

Creel tira “corcholatas” a la basura

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel, criticó indirectamente a las llamadas “corcholatas” de Morena, quienes aspiran a la candidatura presidencial por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia.

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, en el que aparece con un vaso lleno de corcholatas, afirmó que ellos no solucionarán los problemas del país. “¿Crees que alguna de estas “corcholatas” solucionará los problemas de inseguridad en México? No, ¿en educación? No, ¿En salud? Menos, ¿en economía? Tampoco”, dijo, al tiempo que aventaba al suelo cada tapa metálica.

Señaló que las soluciones que México necesita “no llegarán como promociones al intercambiar ‘corcholatas’”.

Claudia se pronuncia en caso Carmona

Claudia Sheinbaum se pronunció tras la vinculación a proceso del fiscal de Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su posible participación en el delito de retardo de la justicia en las investigaciones del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en 2022. La ex jefa de Gobierno aseguró que “como mujer y como parte de la Cuarta Transformación de la vida pública, decimos ‘cero impunidad’, justicia, siempre hemos luchado por la justicia y vamos a seguir luchando”. En un video publicado en redes sociales, desde Sonora, la ex jefa de Gobierno explicó la relevancia de la detención y vinculación a proceso del fiscal de Morelos, donde destaca que la muerte de Ariadna Fernanda se debió a una broncoaspiración, por lo que la Fiscalía capitalina abrió una investigación y encontró que había sido un feminicidio.

Ebrard propone Pasaporte Violeta

Al ser presentado como aliado de las mujeres, Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena, anunció el Pasaporte Violeta, el cual es una iniciativa que pretende dar un apoyo de tres mil pesos al mes para jefas de familia.

“Me han pedido (en los recorridos) organizar toda la acción del Gobierno en un sólo fin, necesitamos que el próximo programa de la Cuarta Transformación sea apoyar a las mujeres”, mencionó el ex canciller en compañía de mujeres de la Ciudad de México. Destacó que el Pasaporte Violeta también incluye crear centros de desarrollo para pre-infancia, infancia, para adultos mayores, y personas con discapacidad, acceso preferencial al transporte público, y en caso de violencia de género una línea de emergencia exclusiva, casas violetas y abogados gratis.

Monreal llama a la unidad de aspirantes

Monreal llamó a la unidad a “corcholatas” y reconoció que la elección de 2024 "no va a ser un día de campo". Al manifestar "nada de división entre nosotros", Ricardo Monreal llamó a la unidad y madurez a los demás aspirantes a la candidatura de Morena para que, independientemente del resultado, no haya confrontaciones ni peleas que puedan dividirlos.

En entrevista con medios tras encabezar una asamblea informativa en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y a 21 días de que se conozca quién será el candidato presidencial del partido guinda, el senador con licencia manifestó que es necesario que los demás aspirantes presidenciales deben de estar juntos porque "sí hay un adversario real enfrente".

“A Morena la vamos a mandar a la oposición”

En un ambiente festivo y con una multitud entregada y entusiasta, Enrique de la Madrid encabezó un evento de cierre de jornadas de recolección de firmas en el Estado de México, en apoyo a sus aspiraciones para liderar el Frente Amplio por México. La asistencia masiva de militantes, simpatizantes y líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de promotoras y promotores, hizo que el encuentro fuera un claro reflejo del apoyo y la esperanza que su propuesta ha generado entre la ciudadanía.

El discurso de Enrique de la Madrid no dejó lugar a dudas sobre su determinación de llevar al Frente Amplio por México a la vanguardia y hacer frente a Morena en el ámbito político. “Por eso a Morena la vamos a mandar donde siempre ha querido estar”.

